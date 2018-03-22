Раздевшая девушку обезьянка стала звездой сети: курьезное видео

Американку Бриттани Боумен чуть не раздела наглая обезьянка во время отдыха в Таиланде.

Инцидент произошел во время прогулки девушки с ее друзьями. Курьезный момент, когда животное бросилось на Бриттани и буквально стянуло с нее футболку, попал на видео, передает The Sun.

Бриттани призналась, что была так напугана поведением обезьянки, что даже не подумала о риске оголиться перед камерой.

Владельцы зверька заявили девушке, что он просто был голоден и искал грудное молоко. Впрочем, в результате туристка осталась вполне довольна произведенным эффектом.

"Это заставило всех истерически смеяться, почти до слез", - сказала Боумен.

Отметим, что видео моментально стало вирусным и уже получило более 800 тыс. просмотров на YouTube.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось курьезное видео со слоненком, который сел на колени туристке.