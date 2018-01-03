Анекдоты и приколы за 3 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 3 января, в социальных сетях.
Все еще актуальное, а главное - невыдуманное.
3 січня 2018 р.
3 січня 2018 р.
3 січня 2018 р.
– Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент ты был по-настоящему счастлив.— Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 3 січня 2018 р.
– Извините, но адвокат вы так себе.
Йолка в Гарлеме🎄 pic.twitter.com/DsXPdgltHC— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 3 січня 2018 р.
В Барнауле заботливый папаша устроил сыну новогоднюю ночь в торговом центре. Они спрятались, а после закрытия пошли на аттракционы— #MDK (@mudakoff) 3 січня 2018 р.
Лучший отец pic.twitter.com/s45UtYr79a
Снегоход из бензопилы pic.twitter.com/Wl3ffVLo2w— Женни Шаден (@ShadenFM) 3 січня 2018 р.
Каждый сходит с ума по-своему... pic.twitter.com/Xdf1kKtSNz— Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 3 січня 2018 р.
Пацаны кнопками меряются! pic.twitter.com/nuiK4Al79j— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 3 січня 2018 р.
У России всё так: сначала куча понтов типа "до Киева за 2 дня", а потом просёр и стирка обосранных трусишек! pic.twitter.com/foTdyxgdSf— Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 3 січня 2018 р.
3 січня 2018 р.
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