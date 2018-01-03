Анекдоты и приколы за 3 января: лучшее из соцсетей

"Обозреватель" представляет своим читателям подборку шуток, мемов, приколов, видео и анекдотов, которые публиковали сегодня, 3 января, в социальных сетях.

Все еще актуальное, а главное - невыдуманное.

– Никогда не жалей о том, что сделал, если в этот момент ты был по-настоящему счастлив.

– Извините, но адвокат вы так себе. — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 3 січня 2018 р.

В Барнауле заботливый папаша устроил сыну новогоднюю ночь в торговом центре. Они спрятались, а после закрытия пошли на аттракционы



Лучший отец pic.twitter.com/s45UtYr79a — #MDK (@mudakoff) 3 січня 2018 р.

Каждый сходит с ума по-своему... pic.twitter.com/Xdf1kKtSNz — Вести из Дурдома (@DurdomOnline) 3 січня 2018 р.

У России всё так: сначала куча понтов типа "до Киева за 2 дня", а потом просёр и стирка обосранных трусишек! pic.twitter.com/foTdyxgdSf — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 3 січня 2018 р.

Ранее "Обозреватель" сообщал о самых ярких фотожабах 2017 года об Украине.