''Эта песня волшебная!'' Билык представила новогодний хит

В канун Нового года украинская певица Ирина Билык неожиданно представила новую песню. В новогоднем треке знаменитость поздравила всех с наступающими праздниками.

Видео уже появилось на YouTube-канале артистки. По словам певицы, "С Новым годом, Украина!" – это не просто очередная композиция, которую прослушают меломаны. Ирина Билык призналась, что может принести сказку в каждый дом.

"Я хочу подарить Украине новую песню с Новогодним названием и пожеланием "С Новым годом, Украина!". На этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж", – призналась она.

Пресс-служба Билык

Артистка добавила, что 2019 год должен стать для украинцев в самом деле новым – "без войны, без слез и политических распрей". Сама же композиция Ирины Билык, как утверждает певица, способна объединить Украину.

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"Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизни. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет успех каждому из нас и всей Украине", – заверила Ирина Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Билык удивила сменой имиджа. Артистка, которая долгое время была блондинкой, покрасила волосы в рыжий цвет.