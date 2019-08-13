Дочь друга Зеленского прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

Дочь комика, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара, которая ранее участвовала в проекте "Голос.Дети" прошла в финал национального отбора на детское Евровидение.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Опубликован был список из десяти финалистов конкурса, а также озвучен полный состав жури.
Дочь Кошевого прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение
В финал попали:
Валерия Христюк - I will shine ( Переяслав-Хмельницкий);
София Иванько - "Когда кажется" (Киев);
Алиса Чиджан - "Новый день" (Харьков);
Александр Балабанов - Power in You (Киев);
Полина Писарцова - My friend (Дергачи, Харьковская обл.);
Александр Зазарашвилы - Moia MA (Оставленные во тьме), (Ивано-Франковск);
Варвара Кошевая - "Чудо в разнообразии" ( Киев);
Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.);
Ангелина Теренникова - Fly away (Вышгород, Киевская обл.);
Евангелина Замула - "Малю You" (Киев).
Суспільне
Отметим, Варвара Кошевая и еще один финалист Александр Зазарашвили хорошо известны украинскому зрителю по проекту "Голос.дети". Дочь Кошевого помимо этого успела поучаствовать в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лига смеха".
Варвара Кошевая
Скриншот из видео
Варвара Кошевая с отцом Евгением Кошевым
Факты
Варвара Кошевая
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Кошевая дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что он лично поддерживает ее в проекте "Голос. Діти". "Ну я же на выборах его поддерживала", – искрометно пошутила Варя.
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