Дочь друга Зеленского прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

Дочь комика, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара, которая ранее участвовала в проекте "Голос.Дети" прошла в финал национального отбора на детское Евровидение.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Опубликован был список из десяти финалистов конкурса, а также озвучен полный состав жури.

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Дочь Кошевого прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

В финал попали:

Валерия Христюк - I will shine ( Переяслав-Хмельницкий);

София Иванько - "Когда кажется" (Киев);

Алиса Чиджан - "Новый день" (Харьков);

Александр Балабанов - Power in You (Киев);

Полина Писарцова - My friend (Дергачи, Харьковская обл.);

Александр Зазарашвилы - Moia MA (Оставленные во тьме), (Ивано-Франковск);

Варвара Кошевая - "Чудо в разнообразии" ( Киев);

Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.);

Ангелина Теренникова - Fly away (Вышгород, Киевская обл.);

Евангелина Замула - "Малю You" (Киев).

Суспільне

Отметим, Варвара Кошевая и еще один финалист Александр Зазарашвили хорошо известны украинскому зрителю по проекту "Голос.дети". Дочь Кошевого помимо этого успела поучаствовать в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лига смеха".

Варвара Кошевая Скриншот из видео

Варвара Кошевая с отцом Евгением Кошевым Факты

Варвара Кошевая Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Кошевая дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что он лично поддерживает ее в проекте "Голос. Діти". "Ну я же на выборах его поддерживала", – искрометно пошутила Варя.

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