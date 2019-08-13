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Дочь друга Зеленского прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

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Дочь комика, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара, которая ранее участвовала в проекте "Голос.Дети" прошла в финал национального отбора на детское Евровидение.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Опубликован был список из десяти финалистов конкурса, а также озвучен полный состав жури.

Новости
Кошевой вышел на публику с повзрослевшими детьми

Дочь Кошевого прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

Дочь Кошевого прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

В финал попали:

  • Валерия Христюк - I will shine ( Переяслав-Хмельницкий);

  • София Иванько - "Когда кажется" (Киев);

  • Алиса Чиджан - "Новый день" (Харьков);

  • Александр Балабанов - Power in You (Киев);

  • Полина Писарцова - My friend (Дергачи, Харьковская обл.);

  • Александр Зазарашвилы - Moia MA (Оставленные во тьме), (Ивано-Франковск);

  • Варвара Кошевая - "Чудо в разнообразии" ( Киев);

  • Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.);

  • Ангелина Теренникова - Fly away (Вышгород, Киевская обл.);

  • Евангелина Замула - "Малю You" (Киев).

Дочь друга Зеленского прошла в финал Нацотбора на детское Евровидение

Суспільне

Отметим, Варвара Кошевая и еще один финалист Александр Зазарашвили хорошо известны украинскому зрителю по проекту "Голос.дети". Дочь Кошевого помимо этого успела поучаствовать в передачах "Рассмеши комика. Дети" и "Лига смеха".

Варвара Кошевая

Варвара Кошевая

Скриншот из видео

Варвара Кошевая с отцом Евгением Кошевым

Варвара Кошевая с отцом Евгением Кошевым

Факты

Варвара Кошевая

Варвара Кошевая

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Кошевая дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что он лично поддерживает ее в проекте "Голос. Діти". "Ну я же на выборах его поддерживала", – искрометно пошутила Варя.

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Персоны
Варвара Кошевая Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Евровидение Голос. Діти
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