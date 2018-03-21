"Поверніть мені красу": участнице помогли построить бизнес

Во вторник, 20 марта, на телеканале "1+1" состоялась премьера нового, третьего сезона проекта "Поверніть мені красу".

В первом выпуске команда проекта помогла участнице нового сезона основать собственный бизнес. О том, что еще увидели зрители в эфире, расскажет "Обозреватель".

Героиней первого выпуска стала 45-летняя многодетная мама Мария Оноприяк из села Ивановка Гороховского района Волынской области, у которой после рождения четырех детей появился лишний вес, а также огромные растяжки на теле. Неправильное питание ухудшило проблему - у героини образовался живот-фартук, под которым появились опрелости, язвы и язвочки. Между тем, комплексы связанные с внешним видом испортили отношения Марии с мужем, что привело к отсутствию их близости.

Мария Оноприяк Пресс-служба 1+1

Отметим, что в "команду спасения" вошли реконструктивный хирург Ростислав Валихновский, психолог Елена Любченко, дизайнер Андре Тан, а также эксперт по здоровому образу жизни Анна Бутвекич.

"Команда спасения" Пресс-служба 1+1

Валихновский диагностировал у героини третью стадию ожирения, поэтому для снижения риска во время оперативного вмешательства, Марии пришлось потерять несколько лишних килограммов самостоятельно.

Ростислав Валихновский Пресс-служба 1+1

В этом женщине помогла эксперт по здоровому образу жизни Анна Буткевич, которая исключила из рациона героини такие вредные продукты как жирные колбасы, жареные шкварки, картофель, белый хлеб, соленья и сахар. Вместо этого Анна наполнила холодильник Марии нежирным мясом и рыбой, кашами, овощами и фруктами, а также ввела регулярные физические нагрузки и процедуры по уходу за собой.

Анна Бутвекич Пресс-служба 1+1

Таким образом, за короткий период времени Мария потеряла лишние килограммы и была готова к оперативному вмешательству. В свою очередь, Валихновский провел несколько сложных операций: липосакцию, абдоминопластику, операцию по удалению 13 килограмм лишней кожи и жира в области живота, а также подтяжку груди. В общем Мария потеряла 23 килограмма. Кроме этого, врачи сделали новый зубной протез для участницы.

Елена Любченко Пресс-служба 1+1

Психолог проекта Елена Любченко помогла героине избавиться от комплексов и наладить отношения с собственным мужем. Так, эксперт устроила настоящее психологическое испытание, в рамках которого Мария написала на больших картонных стенах свои обиды, после чего разбила их битой. За последней стеной участницу ждало видеообращение ее мужа, в котором он признался ей в любви и извинился.

Андре Тан Пресс-служба 1+1

Андре Тан подобрал Марии стильную и удобную одежду на все случаи жизни, а также подарил роскошное вечернее платье для финальной встречи с родственниками. Таким образом, дизайнер превратил простую сельскую женщину в настоящую бизнес-леди.

Кроме этого, согласно новым особенностями сезона, проект "Поверніть мені красу" способствует участникам в достижении их целей и реализации жизненных планов, которые ранее казались недостижимыми из-за их внешних недостатков. Так, "команда спасения" помогла Марии Оноприяк начать собственный бизнес, о котором она всегда мечтала - открыть ферму. Теперь на полках одного из магазинов Киева будет продаваться продукция производства семейной фермы Оноприяк "Мама Мария".

Пресс-служба 1+1

Пресс-служба 1+1

"Я не могу поверить, что у меня будет своя ферма, а моя продукция появится не только на рынке, но и в магазине. Я очень ждала этого дня, теперь я не просто Мария, а настоящая королева. Знаю, что больше не вернусь к прошлой жизни и не позволю никому себя обижать. Теперь я очень красивая женщина. Хочу от всего сердца поблагодарить команду проекта, ведь они подарили мне новую счастливую жизнь", - призналась героиня.

Мария Оноприяк после изменения Пресс-служба 1+1

Мария Оноприяк после изменения Пресс-служба 1+1

Отметим, что посмотреть выпуски нового сезона "Поверніть мені красу" можно каждый вторник в 22:00 на телеканале "1+1".

Как сообщал "Обозреватель", ранее проект "Поверніть мені красу" спас жизнь матери десятерых детей.