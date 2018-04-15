Однозубая Полякова "порвала" зрителей "Лиги смеха": видеофакт

Популярная украинская певица Оля Полякова "порвала" зрителей юмористического шоу "Лига смеха" в образе Однозубой Полли (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По сюжету сценки, которую показали в эфире 13 апреля, артистка вместе со своей командой "Винницкие" отправилась на Дикий Запад. Видео их выступления было опубликовано на YouTube-канале проекта.

Полякова сыграла девушку по вызову - Однозубую Полли.

"Могу показать вам фокус и поймать зубами пулю. Правда, 31 раз мне это не удалось", - пошутила певица.

Оля Полякова Кадр из видео

Кроме ярких шуток, Полякова веселила зрителей зажигательными танцами.

Также в номере показали пародии на певицу-трансгендера Зианджу, а также украинскую телеведущую Ольгу Фреймут.

Посмотреть выступление полностью можно здесь:

Пользователи сети бурно отреагировали на выступление Поляковой и рассыпались в комплиментах по поводу ее игры.

Как сообщал "Обозреватель", ранее новая песня Поляковой озадачила ее фанов.