"Холостяк-8": Рожден научит участниц манерам 19 века

В пятницу, 27 апреля, на телеканале СТБ выйдет восьмой выпуск романтического реалити "Холостяк-8", главным героем которого является певец Рожден Ануси.

Предстоящий эфир поразит своим размахом и красотой. Девушки совершат невероятное путешествие во времени. Участницы почувствуют вкус истинной королевской жизни, а некоторые из них даже сблизятся с Холостяком в интимной обстановке. О том, чего еще ждать зрителям от нового выпуска романтического реалити, расскажет "Обозреватель".

На прошлой неделе Рожден забрал Наташу на свидание прямо из церемонии роз.

"Я хочу искупить свою вину и начать проводить больше времени вместе с тобой", – сказал он в ответ на упрек девушки в очень редких встречах.

Уже с первых минут восьмой серии Холостяк с участницей окажутся в удивительном месте и попытаются воплотить в жизнь мечту Рождена.

Пресс-служба СТБ

"Я очень сильно люблю автомобили и все, что связано с ними. Я хотел пригласить ее в свой мир, чтобы она почувствовала те же самые эмоции. Это будет очень круто", - объяснил Холостяк.

Пресс-служба СТБ

Но из-за обиды и ревности Наташа окажется не готовой разделить с ним его страсть.

"Рисковать своей жизнью? Ради чего?" – говорит на эмоциях девушка.

Пресс-служба СТБ

Необыкновенно красивое и романтичное свидание ожидает и Иванку. Для того, чтобы девушка раскрепостилась, Рожден подготовил ей насыщенные приключения и результат превзойдет его ожидания.

Не забыл Рожден и про вечеринку, которую обещал устроить девушкам.

"Я решил выполнить их просьбу, но по-своему", - говорит он.

"Кто куда собирался сегодня: кто-то в Монако на прогулку, кто-то в Париж на обед, кто-то на дискотеку…" - рассказывают участницы.

Но их ожидает удивительный сюрприз. Девушки погрузятся в чарующую атмосферу 19 века. Манеры, изысканный флирт, дворцовая роскошь… Только вот истинная аристократическая жизнь окажется не каждой девушке по зубам.

Пресс-служба СТБ

А церемония роз в этот день превратится в шикарный королевский бал. Каждая из фавориток будет блистать роскошным бальным платьем и пытаться получить заветный цветок от изысканного сударя – Рождена.

Пресс-служба СТБ

Какой выбор в этот раз сделает Рожден, зрители смогут увидеть уже в пятницу, 27 апреля, в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на телеканале СТБ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-участница "Холостяка" Аня назвала идеальную пару для Рождена.