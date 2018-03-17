"Холостяк-8": кто из участниц разозлил зрителей

Пользователи сети обсуждают второй выпуск шоу "Холостяк-8", главный герой которого распрощался сразу с несколькими участницами на церемонии роз.

В Instagram-аккаунте телеканала СТБ обсуждают внешность, поведение девушек, а вот сам холостяк и его выбор, на этот раз, вызвал положительные эмоции у зрительниц, сообщает "Обозреватель".

СТБ

"Чюдят без баяна Рожден уже не рад что на это все подписался (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Ред.)"

"Правильный выбор сегодня"

"А мне Холостяк очень нравится, он искренний и честный".

Также досталось не только участницам, но и гримерам проекта.

"Выгнали троих, чтоб один автобус освободить..."

"Требую запретить хайлайтер в макияже в таких количествах))) невозможно рассмотреть лица..ужас"

"да они все так блестят, будто их салом намазали, ужас"

"Да этот сезон "крут!" ни одной нормальной девушки"

" они блестят будто салом намазанные, из за макияжа"

"блестят как пластмассовые"

"Сначала должен уйти холостяк, а следом и остальные! Позорище, не сезон".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что первый выпуск шоу "Холостяк-8" запомнился зрителям благодаря участницам кастинга.