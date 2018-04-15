"Холостяк-8": каким был первый поцелуй на шоу

В пятницу, 13 апреля, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити "Холостяк-8".

Как и обещали авторы шоу, в эфире произошел долгожданный страстный поцелуй главного героя Рождена Ануси с одной из девушек. "Обозреватель" предлагает узнать, кто стал этой счастливицей и как произошел этот пикантный момент.

В шестом выпуске Рожден пригласил Галю в Египет.

Там они катались на квадроциклах по пустыне, плавали в бассейне и много говорили о личном.

Финальным моментом стал поцелуй — именно с Галей Рожден впервые поцеловался на проекте.

После произошедшего девушка пожалела о содеянном и призналась, что переживает, как бы это не отбило интерес у Рождена.

Галя даже записала Холостяку видеообращение, где поделилась переживаниями. Однако певец заверил, что об этом ей точно не стоит переживать.

Посмотреть, как прошло свидание Гали и Рождена Ануси полностью, можно здесь:

Ранее "Обозреватель" сообщал, кто покинул шоу "Холостяк-8" в шестом выпуске.