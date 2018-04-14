"Cпилкуйся на российской мове": на шоу "Міняю жінку" разгорелся языковой скандал

В 11 выпуске шоу "Міняю жінку-13" разгорелся языковой скандал (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В этой программе обмен произошел между парами, которые долгие годы счастливы вместе.

Но женщина, которая приехала из села Буковец Ивано-Франковской области в село Березань на Одесщине, не смогла найти язык с "новым супругом" Русланом. У них возник скандал из-за того, на каком языке разговаривать.

Мужчина настаивал на том, чтобы вместо украинского звучал русский язык.

"Милая, раз ты приехала сюда, так веди себя, как у нас заведено… Во-первых, ты умеешь спилкуваться на российской мове?... Так спилкуйся на российской мове. Ты приехала в чужой монастырь со своим уставом…" - сказал он.

Когда женщина отказалась следовать таким правилам, мужчина добавил: "Тогда, мадам, сделайте, чтобы вас не было видно и слышно".

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, кто разозлил в 7 выпуске "Міняю жінку".