Дэвид Линч признался в любви украинцам и захотел приехать в нашу страну в третий раз

Всемирно известный кинорежиссер Дэвид Линч записал трогательное обращение, посвященное Украине. В видео он признался в любви к украинцам и рассказал, что мечтает в третий раз приехать в нашу страну. Видео с обращением Линча было обнародовано на странице Ukraine NOW в Фейсбук.

"Меня зовут Дэвид Линч и я здесь, чтобы поговорить об Украине и украинцах. Я уже дважды посещал Украину и убедился, что украинцы замечательные. Они умные, сильные, они хорошие теоретики и практики, любят работать и доводить дела до конца, а еще они знают толк в развлечениях", – отметил Линч.

Режиссер поделился своими впечатлениями от предыдущего посещения Украины и отметил: с радостью вернется в нашу страну в будущем.

"Я хотел бы когда-нибудь снова посетить Украину. Все, кого я встречал во время моих визитов, мне действительно понравились как люди. А также я убедился, что женщины в Украине действительно красивые. Желаю украинцам всего самого-самого лучшего", – сказал Линч.

Искреннее признание режиссера на странице проекта Ukraine NOW сопроводили сообщением об открытии в нашем государстве его одноименного фонда.

"Как же приятно слышать, что Дэвид хочет снова посетить Украину. Повод для этого более чем весомый – в Украине заработал David Lynch Foundation, деятельность которого направлена на распространение техники трансцендентальной медитации. А еще известный режиссер просто восхищен украинцами", – сказано в сопроводительном тексте к видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в последний раз Дэвид Линч был в Киеве в 2017 году.

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