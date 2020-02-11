Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс Евровидение Андрей Данилко предложил изменить формат проведения полуфиналов отбора.

"Как один из членов жюри я хотел бы посмотреть концерт, все выступления, а потом высказал бы какое-то общее впечатление", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению артиста, "не нужно рассказывать каждому участнику о проблемах. Они же все стараются. Это их первые шаги. Кроме того, чаще всего бывает, что нечего обсуждать. Зачем тратить на это время?"

"Вот, например, выходит первый участник, группа [О], и что говорить, с кем сравнивать? Мы еще не видели остальных. Может быть, они лучшие в этом концерте, а может быть, худшие. Еще ничего не понятно", – заметил Данилко.

Андрей Данилко предложил изменить формат Нацотбора на Евровидение

По его словам, отборочные полуфинальные туры должны проходить "в другой динамике". "Могут быть шутки ведущих, какие-то реплики жюри". При этом не обязательно оценивать всех участников. "О ком-то можно вообще ничего не сказать. Это было хорошо, но просто не подходит. Лучше сказать о тех, кто достоит комментария", – пояснил член жюри.

В этом контексте он подчеркнул, что даже в подобном формате молодые исполнители получают уникальную возможность "проявить себя и заявить о себе на большую аудиторию. Потому что реально полуфиналы Нацотбора смотрят, в том числе во многих странах".

В то же время он убежден в том, что формат финала Национального отбора следует оставить прежним, поскольку "начинаются какие-то споры, серьезная борьба".

Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля состоялся первый полуфинал украинского Нацотбора на Евровидении. По результатам зрительского и судейского голосования, в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Второй полуфинал пройдет в субботу, 15 февраля. Финал – в субботу, 22 февраля.

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