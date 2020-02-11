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11 февраля • обновлено в 17:18
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Данилко предложил изменить формат Нацотбора на Евровидение

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Певец, шоумен, судья Национального отбора на конкурс Евровидение Андрей Данилко предложил изменить формат проведения полуфиналов отбора.

"Как один из членов жюри я хотел бы посмотреть концерт, все выступления, а потом высказал бы какое-то общее впечатление", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению артиста, "не нужно рассказывать каждому участнику о проблемах. Они же все стараются. Это их первые шаги. Кроме того, чаще всего бывает, что нечего обсуждать. Зачем тратить на это время?"

"Вот, например, выходит первый участник, группа [О], и что говорить, с кем сравнивать? Мы еще не видели остальных. Может быть, они лучшие в этом концерте, а может быть, худшие. Еще ничего не понятно", – заметил Данилко.

Андрей Данилко предложил изменить формат Нацотбора на Евровидение

Андрей Данилко предложил изменить формат Нацотбора на Евровидение

По его словам, отборочные полуфинальные туры должны проходить "в другой динамике". "Могут быть шутки ведущих, какие-то реплики жюри". При этом не обязательно оценивать всех участников. "О ком-то можно вообще ничего не сказать. Это было хорошо, но просто не подходит. Лучше сказать о тех, кто достоит комментария", – пояснил член жюри.

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В этом контексте он подчеркнул, что даже в подобном формате молодые исполнители получают уникальную возможность "проявить себя и заявить о себе на большую аудиторию. Потому что реально полуфиналы Нацотбора смотрят, в том числе во многих странах".

В то же время он убежден в том, что формат финала Национального отбора следует оставить прежним, поскольку "начинаются какие-то споры, серьезная борьба".

Как писал OBOZREVATEL, 8 февраля состоялся первый полуфинал украинского Нацотбора на Евровидении. По результатам зрительского и судейского голосования, в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A. Второй полуфинал пройдет в субботу, 15 февраля. Финал – в субботу, 22 февраля.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Евровидение-2020 Эксклюзив
Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
Теги
Евровидение Нацотбор на Евровидение
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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фил филька
фил филька
просто спросите чей крым. кто ответит правильно тот не поедет на конкурс, а кто ответит не правильно тот поедет и там проиграет))
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