Было желание приехать домой, пожарить картошку и никого не видеть – Андрей Данилко в блиц-шоу "Без грима"

Актер и композитор, сценарист и продюсер, певец и художник, мега-популярность которому принес образ проводницы Верки Сердючки. Тренер популярного талант-шоу и член жюри национального отбора Евровидения, народный артист Украины Андрей Данилко в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том, чем Сердючка лучше Данилко, когда он собирается отправить Верку на пенсию, какая песня принесла больше всего денег, как работалось в Голливуде и где на Крещатике увековечена голова Сердючки.

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