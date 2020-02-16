"Будут поминки": в сети всплыло "пророчество" о гибели автора музыки "Бригада"

За неделю до того, как диджей, композитор, автор саундтреков "Бригада" и "Бой с тенью" Андрей Иванов погиб в Австралии, в сети было опубликовано "пророчество" о его смерти.

Под постом Иванова на его странице в Facebook, где сообщалось о выходе нового альбома, один из пользователей поинтересовался, планирует ли диджей дать "прощальный концерт". Ему ответили, что вместо этого будут поминки.

Автор комментария тут же уточнил, что подобные концерты – это "такая фишка чтобы потом сразу вернуться". Сам Иванов отреагировал на шутку, назвав ее прекрасной идеей.

После того, как стало известно о гибели композитора, пользователи указали на жуткое совпадение, назвав шутку о поминках и прощальном концерте "страшным пророчеством".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о погибших актерах знаменитого сериала "Бригада", а также о "проклятии" сериала "Улицы разбитых фонарей".

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