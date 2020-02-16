Главная Новости
16 февраля • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Будут поминки": в сети всплыло "пророчество" о гибели автора музыки "Бригада"

1.5т
Читать материал на украинском

За неделю до того, как диджей, композитор, автор саундтреков "Бригада" и "Бой с тенью" Андрей Иванов погиб в Австралии, в сети было опубликовано "пророчество" о его смерти.

Под постом Иванова на его странице в Facebook, где сообщалось о выходе нового альбома, один из пользователей поинтересовался, планирует ли диджей дать "прощальный концерт". Ему ответили, что вместо этого будут поминки.

"Будут поминки": в сети всплыло "пророчество" о гибели автора музыки "Бригада"

Автор комментария тут же уточнил, что подобные концерты – это "такая фишка чтобы потом сразу вернуться". Сам Иванов отреагировал на шутку, назвав ее прекрасной идеей.

Новости
Кузьма погиб пять лет назад: как живет его семья сегодня

После того, как стало известно о гибели композитора, пользователи указали на жуткое совпадение, назвав шутку о поминках и прощальном концерте "страшным пророчеством".

"Будут поминки": в сети всплыло "пророчество" о гибели автора музыки "Бригада"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о погибших актерах знаменитого сериала "Бригада", а также о "проклятии" сериала "Улицы разбитых фонарей".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Игорь Никитин
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги