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''Будь проще, неженка!'' Родившая Тодоренко разозлила фанатов резкой выходкой

3.3тЧитать материал на украинском

Украинскую телеведущую Регину Тодоренко освистали за оскорбительный комментарий под постом звезды "Дом-2" Ксении Бородиной.

Согласно информации издания Star Hit, популярная российская телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором видно, что девушка едет по делам на метро.

"Психанула", — подписала фото Бородина.

''Будь проще, неженка!'' Родившая Тодоренко разозлила фанатов резкой выходкой

instagram/borodylia

Фанаты по-разному отреагировали на появление звезды в подземке, но больше всего их разъярил комментарий экс-ведущей "Орла и Решки" Регины Тодоренко: "Не свели тебя там с ума?" — написала она, добавив веселый смайлик.

Подобное высказывание не оставило равнодушными подписчиков Бородиной, на что те заявили Тодоренко, что та зазвездилась: "Куда уж нам простым смертным-то, такая богиня спустилась с небес. Регина, будь проще!", "Ой, неженка какая. Относилась нормально, теперь мнение поменялось о вас. Еще и ржет! Кто знает, где ты завтра окажешься?", "Там, барышня, не сводят с ума. Что у вас в голове?", — писали разъяренные фанаты.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, муж украинской артистки Регины Тодоренко, певец Влад Топалов впервые рассказал о том, как чувствует себя в роли отца. Так, у молодой пары 5 декабря родился первенец.

Место
Россия
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