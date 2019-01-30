Бабкин впечатлил сеть отличной спортивной формой

Украинский певец Сергей Бабкин, участник группы 5'Nizza похвастался перед поклонниками отличной спортивной формой.

Соответствующий снимок судья телевизионного проекта "Голос страны" опубликовал в своем Instagram-аккаунте, показав впечатляющую растяжку.

"Состояние души", – подписал Бабкин под черно-белым фото, на котором позирует в одной из ассан в йоге, опираясь на одну руку и ногу.

Поклонники артиста восхитились тем, что он занимается собой. Они написали в комментариях, что восхищаются певцом.

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"Ничего себе", "Красавец", "Я Вами восхищаюсь! Вы огромный молодец", – написали пользователи под снимком.

Стоит отметить, что Бабкин уже показывал, как занимается над собой. В частности, в начале января он опубликовал снимок с женой.

Ка сообщал OBOZREVATEL, недавно Бабкин опубликовал пикантные фото со своей женой, на котором они оба позируют голыми.

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