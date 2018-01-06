Артистам-предателям конец: известная украинская певица собралась в политику

Главная противница артистов-предателей в украинском шоубизе Анастасия Приходько заявила, что через некоторое время пойдет в политику.

Об этом она заявила в интервью Gazeta.ua.

Ее интересует социальная сфера.

"Размышляю еще. Пока хочу быть там, где я нужна больше. Политика для меня - большая ответственность. Нельзя идти в политику, если не разбираешься в том или ином вопросе. Надо очень много знать и уметь. Хочу помогать детям ... матерям-одиночкам, например. Хоть как-то улучшить их жизнь. Сколько детей нуждаются не столько в помощи, сколько в любви. Любви много не бывает ... Но мне действительно хочется делать это как политик, чтобы иметь рычаги для улучшения их жизни", - подчеркнула она.

Как сообщал "Обозреватель", Приходько резко раскритиковала своих коллег, которые зарабатывают деньги в России, и заявила, что у таких артистов должна быть отобрана лицензия на выступления на родине.