В Киеве пройдет масштабный концерт на Співочому полі: кто из звезд будет

На киевском Співочому полі пройдёт концерт “Большая свадьба” от “Русского Радио Украина”, который телеканал М1 будет транслировать в прямом эфире.

Отгулять весёлую свадьбу в столице стоит немало. Но не в этот день: влюбленным понадобится только хорошее настроение, остальное организаторы “Большой свадьбы” возьмут на себя! Ежегодно в начале лета все молодожёны и их гости могут принять участие в масштабном празднике, организованном “Русским Радио Украина”.

В концерте-гулянии, которое уже успело стать традиционным, примут участие звёздные артисты: Олег Винник, “Время и Стекло”, Ирина Билик, ALEKSEEV, Александр Пономарёв, Ирина Федишин, Злата Огневич, MÉLOVIN, Alyosha, Виталий Козловский, TARABAROVA, Мята, Ivan NAVI, Markus Riva, Оля Цибульская, “Беz Обмежень”, “DİLEMMA”, ДОРОШ, “НЕАНГЕЛЫ”, Michelle Andrade, “MOZGI”.

Смотрите прямую трансляцию “Большой свадьбы” о 15:30 на М1.

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