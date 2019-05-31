ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Афиша

В Киеве пройдет масштабный концерт на Співочому полі: кто из звезд будет

155Читать материал на украинском

На киевском Співочому полі пройдёт концерт “Большая свадьба” от “Русского Радио Украина”, который телеканал М1 будет транслировать в прямом эфире.

Отгулять весёлую свадьбу в столице стоит немало. Но не в этот день: влюбленным понадобится только хорошее настроение, остальное организаторы “Большой свадьбы” возьмут на себя! Ежегодно в начале лета все молодожёны и их гости могут принять участие в масштабном празднике, организованном “Русским Радио Украина”.

В Киеве пройдет масштабный концерт на Співочому полі: кто из звезд будет

В концерте-гулянии, которое уже успело стать традиционным, примут участие звёздные артисты: Олег Винник, “Время и Стекло”, Ирина Билик, ALEKSEEV, Александр Пономарёв, Ирина Федишин, Злата Огневич, MÉLOVIN, Alyosha, Виталий Козловский, TARABAROVA, Мята, Ivan NAVI, Markus Riva, Оля Цибульская, “Беz Обмежень”, “DİLEMMA”, ДОРОШ, “НЕАНГЕЛЫ”, Michelle Andrade, “MOZGI”.

Смотрите прямую трансляцию “Большой свадьбы” о 15:30 на М1.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-