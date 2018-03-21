В Киеве пройдет концерт, посвященный нашей планете

24 марта в Час Земли Svitlo Concert вместе с оркестром "Виртуозы Киева" и Всемирным фондом природы WWF проведут концерт, посвящённый нашей планете и ежегодному событию "Час земли".
На концерте зрителям предлагают на час выключить все электроприборы, гаджеты, и погрузиться в мир волшебной классической музыки, которую великие композиторы, вдохновляясь, писали и посвящали природе.
В этот вечер в акустическом исполнении и при свечах прозвучат гениальные произведения Баха, Вивальди, Сен-Санса, Дворжака, Россини и многих других известных композиторов.
О "Часе земли":
Час земли — событие, которое проводится, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. В 2017 году к акции присоединились более 184 стран мира.
Концерт "Час земли"
Когда: 24 марта в 20:00
Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога 16а)
Билеты и подробности:https://svitloconcert.com/events/earthhour/
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