В Киеве пройдет концерт, посвященный нашей планете

24 марта в Час Земли Svitlo Concert вместе с оркестром "Виртуозы Киева" и Всемирным фондом природы WWF проведут концерт, посвящённый нашей планете и ежегодному событию "Час земли".

На концерте зрителям предлагают на час выключить все электроприборы, гаджеты, и погрузиться в мир волшебной классической музыки, которую великие композиторы, вдохновляясь, писали и посвящали природе.

В этот вечер в акустическом исполнении и при свечах прозвучат гениальные произведения Баха, Вивальди, Сен-Санса, Дворжака, Россини и многих других известных композиторов.

О "Часе земли":

Час земли — событие, которое проводится, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. В 2017 году к акции присоединились более 184 стран мира.

Концерт "Час земли"

Когда: 24 марта в 20:00

Где: КВЦ "Парковый" (Парковая дорога 16а)

Билеты и подробности:https://svitloconcert.com/events/earthhour/

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