В Черногории состоятся Дни украинской музыки

С 30 сентября по 6 октября в столице Черногории Подгорице в культурно-информационном центре "Budo Tomovic" состоятся Дни Украинской музыки, организованные Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке Посольства Украины в Черногории. Партнер проекта – МОО "За семейные ценности".

Дни Украинской музыки в Черногории познакомят черногорцев с культурой Украины, о которой они пока к сожалению знают очень мало. С помощью культурной дипломатии в Черногории узнают о нашей стране, как о современной, европейской, высококультурной стране с многовековой историей и самобытными традициями.

В рамках мероприятия состоятся художественная выставка, концерт и мастер-классы украинской музыки. На выставке Национальный музей Тараса Шевченко представит произведения украинского гения Тараса Шевченко "Музыка", а STUDIORAR – современную украинскую фотографию.

В проекте принимают участие мастера фотоискусства: Валентин Карминский, Александр Путров, Александр Удра, Сергей Тушинский, Андрей Максимов, Александр Воропаев.

Экспозиция фотографии под названием "Смотри и слушай" включает 20 фото современных украинских звезд разных жанров – "Океана Эльзы", "DakhaBraha", Людмилы Монастырской, Тины Кароль и др.

Под каждым фото есть QR-код со ссылкой на песню данного артиста или группы.

В концерте примут участие заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева, оперная певица Татьяна Бондарь, инструменталисты-виртуозы бандурист Ярослав Джусь и свирельщик Максим Бережнюк.

Ярослав Джусь

Также для всех желающих пройдут мастер-классы, где посетители узнают об уникальных украинские музыкальные инструменты и смогут попеть и поиграть с музыкантами украинскую музыку.

Национальный музей Тараса Шевченко передаст в дар работы украинских художников музеям Черногории: картину Валентины Козяр "Скрипач" в Национальный музей Черногории и картину Михаила Кириленко "Мелодия гор" в Музеев и Галерей Подгорице.

Большое спасибо за содействие проекта Первому секретарю Управления публичной дипломатии Руслане Линник и главному хранителю Национального музея Тараса Шевченко Юлии Шиленко.

Максим Бережнюк

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.