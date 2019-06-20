"Свобода как она есть": АТОшница восхитила сеть новым клипом

Певица и ветеран АТО Анастасия Шевченко впечатлила сеть мощным клипом. Девушка, выступающая под псевдонимом "Стасік", выпустила видео на песню "Бій с тінню".

Видео опубликовано на официальном канале артистки в Youtube. "На этот раз я хочу говорить о боях, которые каждый из нас ведет ежедневно. Бои внутри себя. Локальные стычки и глобальные войны. С собой, с другими внутри себя, с целым миром, с правилами, традициями, ограничениями, социальными нормами", — заявила певица в комментарии пресс-службе.

"О*уенно - это когда клип выглядит именно вот так. Когда аж плохо от того, как это хорошо. Спасибо", "Я не эксперт в арте, но что-то мне подсказывает, что это что-то очень аутентичное. Круто!", "Свобода как она есть", — написали в комментариях к видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме.

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