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"Свобода как она есть": АТОшница восхитила сеть новым клипом

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Певица и ветеран АТО Анастасия Шевченко впечатлила сеть мощным клипом. Девушка, выступающая под псевдонимом "Стасік", выпустила видео на песню "Бій с тінню".

Видео опубликовано на официальном канале артистки в Youtube. "На этот раз я хочу говорить о боях, которые каждый из нас ведет ежедневно. Бои внутри себя. Локальные стычки и глобальные войны. С собой, с другими внутри себя, с целым миром, с правилами, традициями, ограничениями, социальными нормами", — заявила певица в комментарии пресс-службе.

"Свобода как она есть": АТОшница восхитила сеть новым клипом
"Свобода как она есть": АТОшница восхитила сеть новым клипом
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"Умирать от боли...": Ветеран АТО впечатлила сеть сильным клипом

"О*уенно - это когда клип выглядит именно вот так. Когда аж плохо от того, как это хорошо. Спасибо", "Я не эксперт в арте, но что-то мне подсказывает, что это что-то очень аутентичное. Круто!", "Свобода как она есть", — написали в комментариях к видео.

"Свобода как она есть": АТОшница восхитила сеть новым клипом

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом Alyona Alyona, выпустила клип на сингл "Пушка", который является заглавным в дебютном альбоме.

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Место
Украина
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