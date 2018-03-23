Шоу-выставка "Мир лошадей"

24-25 марта в Древнем Киеве в "Парке Киевская Русь" состоится праздник гармонии человека и природы – выставка-показ "Мир лошадей". Главными на этом мероприятии будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья – лошади из Княжеской конюшни Древнего Киева.

На протяжении двух дней гости "Парка Киевская Русь" смогут окунуться в величественную эпоху Киевской Руси. Воссоздаваемый в его натуральном размере Древний Киев вызовет у посетителей настоящее восхищение шедеврами архитектуры наших предков – князя Владимира Великого, Ярослава Мудрого и других выдающихся личностей Киевской Руси. Гости увидят деревянные оборонительные стены, усадьбы киевлян Х-ХII веков, Васильевскую церковь, насладятся экспозициями на территории и в музеях.

Посетителей Древнего Киева ожидает программа, посвященная миру лошадей. Уникальные породы предстанут пред глаза гостей и станут основными героями программы. Уникальность шоу-выставки состоит в том, что только в Древнем Киеве можно увидеть древние породы, которым более тысячи лет. Некоторые из пород в Украине больше нигде не встретить.

Гости Парка узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся люди древности в свое время ездили на представителях той или иной породы коней. Лошадок можно будет погладить, сфотографироваться с ними, покататься верхом.

Приехать в Древний Киев можно всей семьей, или компанией, или в одиночку. Это не пыльный музей, а живой город, это другой мир. Здесь каждый сможет "потрогать историю" – услышать скрип тележных колес, примерить шлем и кольчугу, сесть в седло боевого коня, уловить запахи деревянных построек. Здесь каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток. В Княжестве "Киевская Русь" можно будет также посетить уникальную деревянную Васильевскую церковь Х века и поставить в ней свечку за здоровье родных и близких.

Также на протяжении двух дней можно будет примерить яркие исторические костюмы и устроить фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире или отчеканить монетку "на счастье" на княжеском монетном дворе, пролететь над Лесным озером на канатном спуске "Полетайло". Проголодавшись можно отведать средневековые блюда, приготовленные по старинным рецептам, в Княжеской корчме. Также есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа "4 комнаты", предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 17:30.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен недалеко от Киева - в 45 минутах езды - в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от станции метро "Выдубичи" в 11:00 и 13:00. Цена билета - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., дошкольникам - бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com