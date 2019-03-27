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"Шахерезада"/"Кармен-сюита": в Киеве состоится балетная сенсация года

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3 апреля прима театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор вновь удивит почитателей балета своим мастерством в постановке "Шахерезада"/"Кармен-сюита". Гостем примы на сцене Национальной оперы станет представитель элиты мирового балета Леонид Сарафанов.

Вас ждет эксклюзивная премьера - два легендарных произведения из сокровищницы мирового искусства, объединенные мастерством звезд мирового балета.

Купить билеты можно здесь.

Леонид Сарафанов - премьер культового театра La Scala в Милане и желанный гость на лучших сценах мира.

"Шахерезада"/"Кармен-сюита": в Киеве состоится балетная сенсация года
Новости
Впервые! Украинская прима Кристина Шишпор установила знаковый рекорд

Он - представитель элиты мирового балета, звезда самых известных балетных перфомансов, лауреат международных конкурсов в Сеуле, Париже, Будапеште и обладатель Международной премии Benois de la Danse.

"Шахерезада"/"Кармен-сюита": в Киеве состоится балетная сенсация года

Кристина Шишпор - заслуженная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, которая выступает в театрах Японии, Бразилии, Аргентины, Перу, Италии, Германии, Австрии, Венгрии, Венесуэлы, Чили, Франции, Монако, Испании, Бельгии и других стран, сияет на сценах Венской и Будапештской оперы.

"Шахерезада"/"Кармен-сюита": в Киеве состоится балетная сенсация года

В конце февраля Шишпор установила знаковый рекорд во время премьеры легендарного балета "Лебединое озеро". Пока на сцене Национальной оперы демонстрировали максимум 32 оборота фуэте, Кристина впервые сделала 48 оборотов фуэте, исполненных во время одного балета.

"Шахерезада"/"Кармен-сюита": в Киеве состоится балетная сенсация года

Кристина Шишпор

Читайте на OBOZREVATEL интервью с Христиной Шишпор о закулисье ее нелегкой профессии, об уходе за собой и недавнем разводе с мужем.

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Персона
Кристина Шишпор
Место
УкраинаКиев
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