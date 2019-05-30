Под Киевом устроят средневековые маневры и покажут удивительных животных

С 31 мая до 2 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает гостей на интересную и познавательную шоу-программу. Посетителей ждут рыцарские поединки, мастер-классы, конно-трюковые выступления, средневековые забавы. А также выставка домашних животных, живой вокал, веселые игры, конкурсы, хороводы, катание на лошадях и многое другое из жизни средневекового города.

Приехав в "Парк Киевская Русь" гости воочию увидят Древний Киев V-XIII веков, который воссоздается в натуральном размере на основе научных знаний. Здесь можно ощутить атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Посетители увидят монументальное оборонительное сооружение "Заборола" длиной около 300 метров, Михайловские ворота высотой 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, воссозданный уникальный деревянный христианский храм Х века, насладятся экспозициями под открытым небом и экспонатами в музеях.

31 мая и 1 июня в Княжестве пройдет Фестиваль Средневековья XIV-XVI веков "Combat Platoon II". В Древний Киев съедутся отважные рыцари и прекрасные дамы сердца - участники фестиваля, которые не просто увлекаются изучением истории по книгам, но и проживают ее. За стенами Киевского Детинца они разобьют настоящий средневековый лагерь, и на два дня оживет европейский город XIV-XVI веков. Благодаря экскурсии в лагерь каждый желающий воочию увидит, какой в действительности была жизнь Средневековой Европы.

Такое зрелище можно увидеть только в Древнем Киеве и только во время этого фестиваля, ведь он соберет реконструкторов, которые кропотливо, с максимальной достоверностью воссоздают наряды, быт, оружие и жизнь Средневековья. Гости Древнего Киева смогут не только насладиться яркими костюмами, но и сделать яркие фото.

В субботу, 1 июня на территории Княжества пройдут средневековые боевые маневры. Рыцари проведут поединки, отработают приемы боя с использованием древкового оружия, покажут технику конвоирования и устроят осаду крепости. Также посетители узнают много интересного о древних ремеслах, об изготовлении разных видов тканей, о средневековых женских и мужских костюмах и даже о моде на женские головные уборы XIV-XV веков. Гости Древнего Киева смогут не только наблюдать за действом, но и самим принять участие в средневековых забавах таких, как лапта, метание тяжелых предметов, танцы и хороводы.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, пройдут Фестиваль собак "Лохматые лапки" и конное шоу. В эти дни главными героями Древнего Киева будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья – уникальные лошади исторических пород из Княжеской конюшни, а также собаки – от миниатюрных до огромных, от самых пушистых до не очень.

Фестиваль "Лохматые лапки" будет интересен и владельцам собак, и всем желающим отдохнуть в атмосфере величественной архитектуры Киевской Руси, посетив мастер-классы и музеи на территории. На ристалище Древнего Киева состоится увлекательное шоу с собаками. Соревнования пройдут в номинациях: "Презентация" (рассказ о собаке, о её способностях), "Послушание" (умение собаки поддаваться дрессировке), "Оригинальность" (необычные и интересные способности, трюки в исполнении собаки, показательные выступления). Победителей ждут интересные призы от князя.

Принять участие в фестивале могут все желающие, приехав в "Парк Киевская Русь" вместе со своим питомцем и зарегистрировавшись у организаторов соревнований.

Фестиваль "Лохматые лапки" - это не просто выставка собак, а настоящее живое общение с братьями нашими меньшими. Мероприятие пройдет под патронатом Великого Киевского Князя Владимира и будет интересным не только профессионалам, но и всем любителям животных и активного семейного отдыха на природе.

После награждения победителей программу продолжат знакомство с лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне, а также зажигательные танцы и интерактивные игры и конкурсы для посетителей. Также на протяжении будут проходить призовые викторины дня для взрослых и детей на знание мира собак.

Также 1 и 2 июня гостям Княжества представят новую шоу-программу "Небесные кони". Лошади редких древних пород поразят посетителей безупречным исполнением головокружительных трюков. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами – актерами конно-трюкового театра. Каждый гость сможет подойти к этим прекрасным лошадям, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Гости могут пострелять из лука и отчеканить монету "на счастье". В Княжеской костюмерной можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло". А для детей – яркий безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд с костра, приготовленных как по средневековым, так и по современным рецептам, можно в Княжеской корчме, в Питейной "25 рун" и в беседках на свежем воздухе.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельном доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00 и продлится ориентировочно до 20:00.

Цена входных билетов:

полный билет для взрослого: 31 мая - 170 грн. , 1-2 июня - 200 грн.,

для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

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