Под Киевом пройдут открытые конные мастер-классы

2 и 3 февраля под Киевом – в Древнем Киеве, "Парке Киевская Русь" – пройдет "Конная программа – интерактивы со зрителями", во время которой гости познакомятся с уникальными лошадьми исторических пород. Гостей ждет незабываемое путешествие в эпоху средневековья, живое общение с породистыми лошадьми, древнеславянские зимние забавы, мастер-классы, вкуснейшие блюда с костров от княжеских поваров и много нового и интересного из жизни наших предков.

2 и 3 февраля Древний Киев приглашает в чудесный мир средневековья – во времена Киевской Руси, когда наша столица была самым могущественным, большим и богатым европейским городом.

В Древнем Киеве, на территории более 20 га воссоздается исторический центр нашего города со строениями, существовавшими в V-XIII веках в границах Детинца и Предградья. А также воссоздается незабываемая атмосфера той славной эпохи.

Зайдя в ворота Княжества, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Они воочию увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам с указателями на старославянском языке. Кстати, только здесь можно услышать живую речь наших предков, и даже больше – некоторые представления пройдут на этом языке в сочетании с украинским.

Воссоздаваемый в своем реальном масштабе Древний Киев вызовет у посетителей настоящее восхищение шедеврами средневековой архитектуры. Гости Древнего Киева увидят монументальное оборонительное сооружение "Заборола", княжеский терем, трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие – требушет, а также уникальную воссозданную действующую Васильевскую церковь Х века.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

2 и 3 февраля жители Древнего Киева подготовили для дорогих гостей новую развлекательную программу. Ее "изюминка" в том, что посетители будут активными участниками всех мероприятий этих двух дней.

Обитатели Княжества радушно встретят гостей у въездных ворот и никому не дадут скучать. Ведь они приготовили для дорогих гостей множество увлекательных и познавательных развлечений.

На амфитеатре пройдет увлекательная программа с участием лошадей уникальных исторических пород, собранных со всего мира. Эти прекрасные создания исполнят главные роли в театрализованных постановках, конечно в тандеме с опытными каскадерами – актерами конно-трюкового театра Древнего Киева. А после представлений каждый сможет подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и проехать на них верхом, в санях или в экипаже.

Опытные конные каскадеры и дрессировщики расскажут гостям Княжества о происхождении пород, их особенностях, о том, какие выдающиеся полководцы древности владели представителями той или иной породы, поведают легенды о них.

На мастер-классах по дрессировке и по уходу за лошадьми можно будет узнать о том, как ухаживать этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями. А на викторине о лошадях у каждого будет шанс получить приз, правильно ответив на вопросы от знатоков.

А если кто-то захочет еще подробнее узнать о лошадях, дрессировке, уходе за ними, сможет задать вопросы опытным инструкторам и каскадерам, и получить подробные и компетентные ответы.

Но и это не все! В Княжестве Киевская Русь возрождают древние боевые искусства, такие как средневековый бой и верховую стрельбу из лука. 2 и 3 февраля гости Древнего Киева увидят мастер-класс по конно-лучной стрельбе. Спортсмены-виртуозы удивят меткостью стрельбы из исторического лука верхом на лошади, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья, пострелять из лука, отчеканить монету, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси. И уж точно любители экстрима не останутся равнодушными от скоростной горки "Змей Горыныч" и канатного спуска "Полетайло".

Посетителей ждут вкуснейшие блюда и напитки в теплой Княжеской корчме, мастер-классы и сувенирная лавка.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 150 грн., для пенсионеров и студентов – 100 грн., для детей школьного возраста – 50 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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