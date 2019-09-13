Под Киевом пройдет шоу уникального формата

14 и 15 сентября Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает совершить увлекательное путешествие в настоящий средневековый город и познакомиться с живой коллекцией лошадей редких древних пород. На протяжении двух дней гостей ожидает увлекательное шоу "Мир лошадей" и погружение в атмосферу Древнего Киева.

В субботу на 20:00 Княжество приглашает еще и на отдельную программу – уникальный спектакль в средневековом амфитеатре со спецэффектами, с постановочными боями и с участием конных каскадеров.

В Княжестве гости увидят, каким была наша столица в древности, ведь здесь на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в реальном размере, а также возрождается дух той славной эпохи.

Гости Древнего Киева смогут окунуться в жизнь средневекового города времен Киевской Руси. Посетители воочию увидят шедевры средневекового зодчества: монументальное оборонительное сооружение длиной около 300 м, Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян Х-ХII веков, а также воссозданный первый христианский храм, возведенный после Крещения Руси. Узнать больше о жизни в Средневековье можно, посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и даже средневековую пыточную.

14 и 15 сентября гостей Княжества ждет познавательно-развлекательная программа "Мир лошадей". В эти дни главными героями Древнего Киева будут не князья или богатыри, а уникальные лошади редких исторических пород, собранные со всего мира в Княжеской конюшне. Гости узнают о происхождении пород, о том, какие выдающиеся исторические личности держали в своих конюшнях представителей той или иной породы коней. К лошадкам можно подойти, погладить их, сфотографироваться с ними, покататься верхом или в экипаже. Кроме того, эти прекрасные и умные животные покажут свои умения. Лошади, конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами - актерами конно-трюкового театра удивят зрителей конно-строевой подготовкой и поразят виртуозным исполнением трюков.

Зрители смогут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и сами примут участие в веселых славянских забавах, играх, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

14 сентября 2019 в 20:00 в средневековом амфитеатре Древнего Киева состоится премьера спектакля "Император Колизея". Уникальность шоу состоит в том, что впервые действо будет происходить не на фоне театральных декораций, а в настоящем воссозданном средневековом городе, в окружении шедевров архитектуры Киевской Руси, занесенных в Книгу рекордов Украины.

Спектакль пропитан духом античности и затрагивает глубокие философские темы. Постановка наполнена живым вокалом, авторскими песнями и оригинальными музыкальными композициями. В шоу будут задействованы лошади редких пород, завезенные из разных уголков мира. Действо будет сопровождаться джигитовкой с элементами цирковых номеров, постановочными боями с использованием исторического оружия и доспехов, огненными спецэффектами и уникальным световым решением.

Спектакль "Император Колизея" - это совершенно новый формат театрального действа с полным погружением в атмосферу античности.

В Княжестве можно будет ощутить себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно пройтись по древним улочкам, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету "на счастье", посетив мастер-класс по гончарству, собственными руками изготовить сувенир на память или приобрести готовый – в сувенирной лавке. Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и канатный спуск "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А детей порадует яркий безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Отведать вкуснейших средневековых напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно в прохладной Княжеской корчме, в Питейной "25 рун" и в беседках на свежем воздухе.

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

14 и 15 сентября Древний Киев открывается в 10:00. Программа "Мир лошадей" начнется в 14:00, продлится ориентировочно до 19:00. Цена билета: полный билет для взрослого - 190 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., для дошкольников - бесплатно.

Спектакль "Император Колизея" начнется 14 сентября в 20:00, продлится до 21:45 (антракт 15 мин.). Цена билета: полный билет для взрослого - 300 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 80 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев Княжест в а Киевская Русь расположен недалеко от Киева - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" (выход из метро в сторону супермаркета "Фуршет") согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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