Куда пойти в выходные: ТОП-6 интересных событий

А весна, видимо, решила как следует принарядиться, прежде чем прийти в наши края. А мы тем временем украсим ожидание настоящего тепла ярким и насыщенным уик-эндом. Портал ufest.in.ua и obozrevatel.com, как всегда, подготовили подборку мероприятий, которые не позволят грусти и скуке просочиться в вашу жизнь.

Выставка #тролейбусн і хроніки

Этот необычный проект родился с момента, когда его автор, Ольга Гарбовськая, начала записывать #тролейбусніхроніки на своей странице в Facebook. Это услышанные разговоры и увиденные ситуации, которые стали своеобразным срезом современного украинского общества, его ценностей, проблем и переживаний. Каждая такая история заставит задуматься и поставить себя на место главных героев, прокомментировать, высказать свое видение.

Когда: 13-31 марта

Где: Киев, ул. Николая Пимоненко, 6 Американский Дом в Киеве

Сколько: бесплатно (нужно иметь с собой паспорт или водительское удостоверение).

Фестиваль "Галерея живых камней"

В Харькове на выходных будут демонстрировать невероятную каменную красоту. Вас ждет выставка-ярмарка натуральных камней, многообразие украшений, натуральная косметика и много интересного. Здесь можно будет получить консультацию астролога и подобрать свой собственный камень-амулет.

Когда: 16-18 марта

Где: г. Харьков, ул. Сумская, 25 Информационно-выставочный центр "Бузок"

Сколько: бесплатно.

Световой семейный спектакль "Мечтатели" в Киеве

Изюминкой этого перформанса являются специальные компьютерные костюмы, которые производят большое впечатление и на детей, и на взрослых зрителей. Вместе с главным героем спектакля вы соберете все составляющие Механизма Мечты и узнаете главные секреты, которые позволяют сбываться даже самым заветным желаниям!

Когда: 17 марта, 17:00.

Где: Киев, ул. Большая Васильковская, 103 Дворец "Украина"

Сколько: 200-350 грн.

Танцевально-музыкальное шоу Space Oddity в киевском Планетарии

Вас ждет удивительное действо, во время которого с помощью танца будет раскрыта тайна происхождения Вселенной. На сцене будут танцевать созвездия и галактики, Млечный путь, Солнечная система, планета Земля, воплощенные лучшими исполнителями в стиле трайбл.

Когда: 17 марта, 20:00.

Где: Киев, ул. Большая Васильковская 57/3 Киевский Планетарий

Сколько: 150-180 грн.

Скалолазный ивент-фестиваль "Гиперион Half-Marathon"

Если ваша семья увлекается скалолазанием - в эти выходные сможете посоревноваться за звание лучших. На фестивале будут представлены три группы - начинающие, любители и амбассадоры. Для каждой группы предусмотрена 21 трасса + 1 бонусная. Судьи будут фиксировать прохождение ключевых трасс и награждать победителей.

Когда: 18 марта.

Где: Киев, ул. Константиновская, 73 Скалодром "Гиперион"

Сколько: 300-400 грн.

"Пси-фест" - фестиваль молодежи и семьи

Этот фестиваль для тех, кто увлекается психологией или стремится улучшить отношения с родными. Вас ждет насыщенная программа: тренинги, психологические игры, мастер-классы и арт-терапия. Без новых знаний и вдохновения вы не уйдете!

Когда: 18 марта.

Где: Днепр, Набережная Победы, 5 Дворец детей и юношества

Сколько: 200-350 грн.

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