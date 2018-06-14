Куда пойти с детьми в Киеве 16-17 июня

Выгулять любимое чадо на свежем воздухе в выходные - святая обязанность всех любящих родителей. А если родители стремятся не только развлечь ребенка, но и самим не умереть со скуки на детской площадке, они читают подборки ufest.in.ua и obozrevatel.com. Сегодня у нас 5 интересных идей, куда пойти с детьми в Киеве на выходные.

Недавно в Киеве стартовала программа антилектория первого интерактивного "Парка коррупции" в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко, воплощенный антикоррупционной инициативе ЕС в Украине (EUACI). На 700-х квадратных метров сосредоточено множество интерактивов, уникальных артефактов и воркшопов с экспертами в сфере противодействия коррупции. Также действуют кинопоказы и специальная детская программа. Для молодых участников в эти выходные там проведут экскурсию на английском языке, игровое расследования, расскажут сказки о коррупции, организуют лего-сторителинг и много других интересностей.

Когда: 16-17 июня 2018

Где: Киев, ул. Тимирязевская, 1 Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко

Сколько: бесплатно.

Возраст: 6+ лет.

Отличный способ детям весело и интересно провести время с папами. Программа будет интересна обоим - квесты, мастер-классы по приготовлению бургеров, соревнования на звание сильнейшего, столь любимая всеми мальчиками (взрослыми и маленькими) битва водяными пистолетами и множество других небанальных развлечений. Такой день отца надолго запомнится всем его участникам.

Когда: 17 июня, 11: 00-18: 00

Где: Киев, ул. Героев Сталинграда 10Д Гольф Центр Киев

Сколько: бесплатно.

Возраст: 0-100 лет.

Начиная с этой субботы, каждые выходные с 11:00 до 18:00 на ВДНХ на локации "Kacheli" будут проходить события под названием "СемьЯ Фест" Вместе - круто! Это проект образовательного и активного семейного досуга на открытом пространстве, который поможет каждой семье наладить отношения и научиться отдыхать вместе без гаджетов и конфликтов. Программой запланировано проведение тематических дней разных стран, социальные проекты, различные тренинги и семинары на полезные и важные темы.

Когда: 16 июня 2018 - 30 сентября 2018, по субботам и воскресеньям.

Где: Киев, проспект Академика Глушкова, 1 пространство KACHELI

Сколько: вход на территорию пространства KACHELI - 40 грн/день, или по абонементам.

Возраст: 6+

В эти выходные в художественной галерее "PinchukArtCentre" уже не впервые пройдут бесплатные занятия для самых маленьких поклонников искусства. В субботу малышам будут рассказывать о воде и ее использование в искусстве, а также о работах, представленные в центре. А в воскресенье юных посетителей познакомят с фантазиями художников по перемещениям человека в пространстве и их представлениями о будущем.

Когда: 16 июня 2018 в 12:00, 17 июня 2018 в 12:15, 15:00 и 17:00.

Где: Киев, ул. Большая Васильковская / Бассейная, 1 / 3-2 Художественная галерея "PinchukArtCentre"

Сколько: бесплатно.

Возраст: 4+

Это масштабное мероприятие для всей семьи, в программу которого вошли множество развлекательных и образовательных активностей. Для детей запланированы спортивные игры, мастер-классы, конкурсы и веселье. Родители тем временем смогут посетить семинары и тренинги от ведущих специалистов в области психологии, гештальт-терапии и телесно-ориентированной терапии.

Когда: 16 июня 2018

Где: Киев, станция метро "Лесная" Парк "Киото"

Сколько: бесплатно.

Возраст: 0+

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