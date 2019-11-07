Главная Новости
7 ноября • обновлено в 16:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Афиша

Стало известно о грандиозном концерте Пономарева в Киеве: где и когда

516 Читать материал на украинском

Знаменитый певец Александр Пономарев готовится к грандиозному концерту, который состоится 16 ноября в Киеве во дворце "Украина".

Народный артист Украины представит новую концертную программу. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра, рок-музыкантов и хора с новой программой "Невероятная".

Александр Пономарев

Александр Пономарев

Hochu.ua

Новости
"Платит каждый": Пономарев рассказал, во сколько россиянам обходится аннексия Крыма

Это будет грандиозное шоу, магия сочетание музыки, голоса, света и звука. Оно должно дать каждому зрителю нечто особенное, адресованное только ему: воспоминание и мечту, прочувствованное и неизведанное, пройденное и еще не открытое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пономарев представил в сети клип к треку "Зима", который снял с режиссером Владом Разиховским в пяти разных странах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения