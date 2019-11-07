Стало известно о грандиозном концерте Пономарева в Киеве: где и когда

Знаменитый певец Александр Пономарев готовится к грандиозному концерту, который состоится 16 ноября в Киеве во дворце "Украина".

Народный артист Украины представит новую концертную программу. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра, рок-музыкантов и хора с новой программой "Невероятная".

Александр Пономарев Hochu.ua

Это будет грандиозное шоу, магия сочетание музыки, голоса, света и звука. Оно должно дать каждому зрителю нечто особенное, адресованное только ему: воспоминание и мечту, прочувствованное и неизведанное, пройденное и еще не открытое.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пономарев представил в сети клип к треку "Зима", который снял с режиссером Владом Разиховским в пяти разных странах.

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