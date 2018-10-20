Гибель Марины Поплавской: названа дата и место прощания со звездой "Дизель Шоу"

Прощание с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом, состоится в Киеве и Житомире 21 и 22 октября соответственно.

В столице траурная церемония будет длиться с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец", сказано на странице "Дизель Студио" в Facebook.

На следующий день в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги артистку проведут в последний путь.

Марина Поплавская

"Затем пройдет отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее", - сообщают в пресс-службе.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсетях активно обсуждают внезапную гибель Поплавской. На трагедию отреагировали уже многие знаменитые деятели искусства и политики, а также обычные пользователи.