Gena Viter стал победителем в двух номинациях на премии "Музыкальная платформа"

Gena VITER в 2019 году провел 100 000 часов в студии, 10 000 часов на репетиционной базе, а на премии М1 Music Awards и вовсе певец проскакал на коне по красной дорожке, но все эти усилия были вознаграждены.

18 и 19 декабря прошла всеукраинская премия "Музыкальная платформа", где Gena VITER получил премию за лирическую композицию “VODA” и самый горячий танцевальный хит этого лета - дуэтную песню "Я ловлю от жизни кайф", которую исполнил с Полиграфом Шариковым.

"Я очень счастлив, что в этом году стал обладателем сразу двух наград. Я хочу поблагодарить всю свою команду, это наша общая победа: продюсер проекта Александр Порядченко, саундпродюсер Томаш Лукач и pr-director Анна Матосьян - это не просто люди, с которыми мы работаем, это моя творческая семья. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю всех благ. Ваш Gena VITER!", — сказал он.

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