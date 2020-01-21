23 января в Национальной оперетте состоится мистическая драма Марии Матиос "Москалиця"

На перекрестке между двумя мировыми войнами и современным миром стоит старая заброшенная избушка. В ней живет Москалиця.

Кто-то называет ее ведьмой, кто-то знахаркой, а кто-то одинокой сиротой. Что происходит в сердце Женщины, которую лишили любви с самого детства? Что на самом деле происходит в этом сердце, когда вокруг злые языки, осуждение и война? Где грани человеческой праведности?..

Национальный театр оперетты продолжает экспериментировать с пространством и драматургией. Спектакль идет на новой театральной площадке - "Сцене 77" под крышей Театра, открывшейся в прошлом театральном сезоне премьерой данного спектакля по повести украинской писательницы Марии Матиос.

Режиссер - Влада Белозоренко.

Действие происходит НА "СЦЕНЕ 77" - под крышей Театра.

Когда: 23 января, 19:00 - 20:40.

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Билеты здесь:

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