23 июня в Национальной оперетте можно посмотреть романтическую комедию "На краю света..."

Чем закончится знакомство в Интернете двух подростков Юлии и Августа, которые отправились на край света в норвежские фьорды вовсе не ради красот и романтики, а чтобы уйти из жизни, спрыгнув вместе со скалы…

Что побудило их к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? И сможет ли их что-то остановить? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой постановке "#На_краю_света" на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

Напомним, что сцена Stage_lab Национальной оперетты Украины – это новое сценическое пространство, которое открылось ровно год тому назад. Зрительный зал рассчитан на 44 места.

Режиссер-постановщик Дмитрий Захоженко.

Кстати, в этот день зрителей ожидает приятный сюрприз! Какой именно – станет известно за несколько дней на странице Национальной оперетты в Фейсбук и непосредственно перед спектаклем.

Одну из главных ролей в спектакле сыграет молодая перспективная актриса Екатерина Алексеева. Студентка КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого (мастерская народного артиста Украины С. А. Моисеева).

Незадолго до премьеры мы задали Кате несколько вопросов…

- Катя, о чем этот спектакль?

- На самом деле он о многом. О том, как человеку сложно существовать в этом обществе... О ценностях. И, конечно же, о любви. Не просто о любви, а о спонтанной любви. А еще о том, насколько человеку нужен рядом человек - который бы его понимал и поддерживал. Думаю, что об этом…

Что можно сказать о Вашей героине?.. Какая она?

Юля, прежде всего - борец за справедливость, за честность и натуральность этого мира. При этом она очень властная! И, я бы сказала, слишком взрослая для своих 19 лет.

Напомним, это уже не первый опыт работы Екатерины Алексеевой в стенах Национальной оперетты Украины. Летом 2018 года Катя прошла тендер и была утверждена на главную роль (роль Жанны д’Арк) в рок-опере "Белая ворона", премьера которой с успехом состоялась в феврале 2019 года.

А сейчас репетиции комедии "На краю света…" идут полным ходом.

В ролях: Екатерина Алексеева, Дмитрий Воронов, Игорь Чебан

Когда: 23 июня (воскресенье)

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Начало в 19:30

Подготовила Оксана Лазепко

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