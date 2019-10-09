18 октября в Национальной оперетте состоится Вечер вокально-фортепианной музыки эпохи романтизма

Немецко-австрийский романтизм - это явление в мировой музыке, которое уходит корнями в древний песенный эпос. Музыка полна невероятной изощренности и красоты, глубокого психологизма и мелодики. Это бесценная жемчужина в сокровищнице мирового музыкального искусства.

Вокальное и инструментальное наследие музыкального романтизма очень весомо. К нему обращались во все времена, ведь его тематика актуальна всегда.

Яркий музыкальный стиль покорил общество исповеданием высоких идеалов гуманизма, свободы личности, единства человека и природы. Композиторы-романтики, кстати, считали народное творчество праосновой профессионального музыкального искусства. Именно в этот период начинают формироваться национальные музыкальные школы.

Основной инструмент романтиков - фортепиано. Этот инструмент отличается силой звучания, богатством динамических оттенков. Рояль приобретает статус "короля музыкальных инструментов". Поэтому фортепиано становится НЕ аккомпанементом, а равнозначным в дуэте с голосом, а также достигает наивысшего уровня виртуозности в сольном музицировании.

В программе концерта вокально-фортепианной музыки будут представлены жемчужины музыки немецких и австрийских композиторов-романтиков. Глубокий психологизм и драматизм Й. Брамса, театральная образность К.М. Вебера, изящная мелодичность и душевность Ф. Шуберта и Р. Шумана ... Эти шедевры прозвучат для вас в исполнении артистов Киевского национального академического театра оперетты - з. а. Украины Соломии Приймак (сопрано) и лауреата международных конкурсов Анны Полищук (рояль).

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Когда: 18 октября, пятница

Начало в 19:00

Билеты здесь:

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