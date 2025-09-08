Звезда 'Великого Гэтсби' подняла болезненную для украинцев тему, которой уделяют недостаточно внимания

Британская актриса и продюсер Кэри Маллиган заговорила об ужасном преступлении России по отношению к Украине, которому уделяют слишком мало внимания в публичном пространстве. Как отметила звезда фильма "Великий Гэтсби", кроме того, что страна-агрессор постоянно убивает украинцев, она незаконно вывезла на свою территорию многих детей.

Как отметила артистка, официально подтверждено похищение почти 20 тысяч девочек и мальчиков, однако реальное количество может быть значительно больше. Такую болезненную тему знаменитость подняла в статье для The Telegraph.

"Война в Украине доминирует в наших новостях. Но за громкими заголовками о дипломатических маневрах и дресс-коде в Овальном кабинете остается незамеченной тихая, жестокая история. На сегодня в Украине подтверждено, что 19 546 детей были против их воли вывезены из домов Россией", – акцентировала внимание актриса.

Кэри Маллиган отметила, что страна-агрессор отправляет похищенных украинских детей в военные лагеря, или передает в чужие семьи. Им рассказывают, что родители якобы отказались от них, а родной язык запретили, чтобы заставить забыть свою национальную идентичность.

Кроме того, как вспомнила знаменитость, по данным отчета Return Every Child, 41% возвращенных детей подвергались систематической военной пропаганде. Их заставляли проходить военную подготовку, например, стрелять боевыми патронами, собирать и разбирать автоматы, копать окопы и бросать гранаты.

"Каждый день мы чувствовали, что нас превращают в кого-то, кем мы не являемся. Они не относились к нам как к детям. Они хотели, чтобы мы вели себя как их солдаты", – рассказывала 16-летняя девочка, которую вернули в Украину из РФ.

В частности, как отметила артистка, каждый десятый ребенок подвергался пыткам. Из-за этого девочки и мальчики сильно травмированы и нуждаются в специализированной поддержке. Актриса добавила: "Лидеры должны усилить голос украинских детей и их семей".

Кто такая Кэри Маллиган

Кэри Маллиган родилась 28 мая 1985 года в Лондоне. Она заявила о себе в индустрии кино в 2005 году в романтической драме Джо Райта "Гордость и предубеждение". Позже звезда появлялась в проектах "Нортенгерское аббатство" и "Доктор Кто". В 2008 году она дебютировала на Бродвее.

Популярности Кэри Маллиган достигла благодаря роли школьницы в ленте "Воспитание чувств", за которую получила премию BAFTA, а также Оскар. После этого актрису приглашали в кассовые кинокартины "Никогда не отпускай меня", "Драйв", "Великий Гэтсби", "Внутри Люина Дэвиса", "Подальше от безумной толпы", "Она сказала" и другие.

В 2022 году, как посол организации Children in Conflict, Кэри Маллиган посетила Украину. Она призвала поддерживать украинских детей, а также встретилась с семьями переселенцев в Будапеште.

