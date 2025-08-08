'Это непопулярная тема': звезда 'Крепостной' Дарья Легейда сказала жесткую правду, о которой боятся думать 'уставшие от войны' украинцы

Актриса и звезда сериала "Крепостная" Дарья Легейда открыла глаза "уставшим от войны" согражданам на то, какие ужасные реалии будут ожидать Украину, если согласиться на так называемый "плохой мир" и впустить на нашу территорию Россию. По ее словам, для страны-агрессора украинцы станут обычным "мясом", которое будут отправлять воевать против других государств.

Как отметила артистка, некоторые люди просто боятся погружаться в этот вопрос и честно анализировать ситуацию, поэтому считают, что все сложится хорошо. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк.

"Люди, которые думают, что они будут классно чувствовать себя под триколором, просто не понимают, что станут "мясом", которое уже сейчас бросят куда-то (воевать. – Ред.). Не детей, не правнуков, не поколения через поколения, здесь и сейчас. Это то, что происходило с луганчанами и дончанами. Это непопулярная тема. Люди действительно думают, что все пройдет, что кого-то это обойдет стороной. Люди не хотят посмотреть правде в глаза. Есть какие-то надежды и мечты о том, что будет все иначе. А иначе не будет, если они своих людей "стирают" четвертый год в Украине на войне, что они сделают с не своими", – высказалась актриса.

Дарье Легейде сложно осознать, как люди могут не понимать, что при таких условиях наша страна может просто прекратить существовать. Однако артистка подчеркнула, что как бы ни пыталась донести "уставшим от войны" украинцам эту жестокую правду, они ничего не поймут, пока сами не придут к соответствующим выводам.

Заметим, что эту тему Доротюк и Легейда подняли, вспомнив скандальный пост актера Артемия Егорова. Он заявил: "Война не может быть священной, великой, справедливой или какой-то там еще. Она может быть только *баной. Эту *баную войну надо завершать. Я не знаю как именно, но ее надо останавливать". Такие слова вызвали сильное возмущение не только у пользователей сети, но и актеров, которые сейчас защищают Родину в рядах ВСУ. Они резко отреагировали на пост Егорова и отметили, что он "тотально не понимает реальности".

Со временем артист извинился перед обществом, объяснив, что написал скандальную публикацию на фоне эмоционального истощения, и признал свою ошибку.

