Звезда "Сумерек" и его жена-тезка стали родителями и раскрыли главную интригу: как назвали девочку, которая должна была носить имя родителей

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер и его жена Тейлор (Тей) Лотнер стали родителями. Супруги, у которых одинаковые имена, впервые показали дочь и раскрыли главную интригу – девочку не назвали Тейлор, как предполагали последние несколько месяцев в сети.

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Первенцу дали имя Леннон Тейлор, а родители ласково называют ее Ленни. Об этом Тейлор и Тей сообщили в Instagram.

Их дочь родилась 16 сентября. Супруги опубликовали фото новорожденной в белом комбинезоне, рядом с которой лежала вышивка с ее полным именем – "Леннон Тейлор".

"Одна неделя, наполненная любовью к нашей маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лаутнер. 16.09.2026", – подписали снимок родители.

Интересно, что родители решили не исключать имя "Тейлор" полностью, когда выбирали, как назвать дочь. "Тейлор" стало вторым именем малышки, поэтому предположения и пожелания поклонников пары частично воплотились в жизнь.

О беременности супруги объявили в марте, а в июне рассказали, что ждут девочку. Тей тогда признавалась, что боялась делиться новостью с публикой из-за внимания к своему мужу, известному по роли оборотня Джейкоба Блэка в "Сумерках".

Отметим, что Тейлор Лотнер и Тей Лотнер поженились в 2022 году. Для актера дочь стала первым ребенком.

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