Звезда 'Лиги смеха' Иван Люленов, который родился в Молдове, хочет получить украинское гражданство: для меня важно быть здесь

Украинский певец и комик от команды "Стояновка" на "Лиге смеха" Иван Люленов твердо решил в будущем жить в Украине. Он планирует получить украинское гражданство, но перед этим должен пройти несколько других процедур.

Видео дня

Уроженец Молдовы с нуля выучил государственный язык и оформил вид на временное проживание. В интервью "Ранку у Великому місті" он рассказал, что не собирается покидать Украину, хотя здесь часто слышит обстрелы, а отключение света доставляют дискомфорт.

"В такие моменты, когда тяжело, для меня важно быть здесь [в Украине]. Я планирую будущее в Украине и хочу все это переживать вместе. Для меня очень важно проходить такие моменты тоже. Ведь если ты где-то находишься за границей и пытаешься сделать что-то актуальное для Украины, то ты это не очень чувствуешь", – отметил он.

Как говорит юморист, получить гражданство в Украине не так легко, как может казаться и приходится пройти три важнейших этапа: получение вида на временное проживание, вид на постоянное проживание и после этого – гражданство. Сейчас артист находится только на первой стадии.

"Гражданство сейчас очень сложно сделать. У меня есть вид на временное проживание. Следующий шаг – это на постоянное проживание на 10 лет. Я работаю над этим вопросом, очень хочу, чтобы у меня это было. Гражданство – это уже следующий шаг", – объяснил Люленов.

Известно, что в январе 2023 года комик впервые объявил, что у него есть девушка. Ею стала киевлянка Елизавета Кравченко. Девушка занимается хореографией и ведет свой блог.

Ранее OBOZ.UA писал, что предательница Ани Лорак подала документы на российское гражданство по инициативе ярого путиниста Филиппа Киркорова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!