'Вы готовы выйти на сцену топлес?' Вадим Яценко рассказал о своих табу на работе и назвал единственное шоу, в котором бы согласился сняться

Любимец украинской публики и руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко поделился, что имеет собственные принципы на работе, которые ни за что не согласится нарушить, даже ради популяризации коллектива. Для артиста абсолютным табу является излишняя откровенность на сцене и вне ее.

Поэтому, как отметил главный хормейстер Львовской национальной оперы, поклонники точно не увидят его в полуобнаженном виде. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

После того, как в соцсети TikTok завирусилось видео, где хор "Гомін" перепел трек Степана Гиги "Цей сон", Вадим Яценко стал новым украинским "секс-символом", ведь пленил сердца слушателей не только прекрасным голосом, но и харизмой. Дирижер не стесняется представать перед публикой с макияжем, как например во время выступления с проектом Rock Symphony, поэтому ведущая решила поинтересоваться у него: "Вы готовы выйти на сцену топлес? Или сняться в эротическом календаре с участниками хора?". На такие довольно провокационные вопросы Вадим Яценко дал четкий ответ: "Нет". Он добавил, что и стриптиза от него публика не увидит.

А вот свой сценический макияж хормейстер прокомментировал так: "Послушайте, это же все специфика жанра. Мы выходим на большие сцены по пять, по десять тысяч человек. Есть законы сцены. Это все должно быть, скажем так, сильно гиперболизировано. То есть, и лицо должно быть подкрашено, волосы налакированы. Потому что ты выходишь не на камерные залы, а на большие сцены. Поэтому и актеры часто дают больше эмоций, чем обычно человек говорит в повседневной жизни. Потому что это все должно быть гиперболизировано".

Кроме того, Вадим Яценко поделился, что довольно придирчиво и разборчиво относится к проектам, в которые его приглашают сниматься. Дирижеру важно, чтобы основная идея шоу имела что-то общее с миссией хора "Гомін" и его творчеством. И все же артист мог бы подумать об участии в одной программе.

"Хату на тата" мы рассмотрим отдельным кейсом. Это же "Хата на тата", ну вы что", – сказал хормейстер.

Яценко признался, что его приглашали сняться в одном из видео украиноязычного юмористического YouTube-канала "Львы на джипе", однако он отказался. Дирижер отметил, что участники проекта делают хороший контент, однако это не совсем его формат.

