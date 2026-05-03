Звезда фильмов 'Хэллоуин' Бо Старр умер в 81 год: названа причина

Умер американский актер Бо Старр, наиболее известный ролями в фильмах франшизы "Хэллоуин" и криминальной драме "Славные парни". Ему был 81 год.

Как отмечает TMZ, он ушел из жизни 24 апреля 2026 года в Ванкувере, Канада. Информацию о смерти подтвердил его младший брат, актер Майк Старр. По его словам, актер умер мирно, причиной стали естественные обстоятельства.

Майк Старр также поделился личными воспоминаниями о брате, отметив, что тот оказал значительное влияние на его жизнь. Он назвал Бо "очень уникальным и особенным человеком" и добавил, что тот помогал родителям воспитывать его в детстве.

О смерти актера также сообщил Кристофер Серроне – актер, сыгравший молодого Генри Хилла в фильме "Славные парни". В своем обращении Серроне отметил, что Бо Старр прожил насыщенную жизнь, совмещая карьеру в кино, телевидении и спорте.

"Бо прожил насыщенную и содержательную жизнь. Он был сыном, братом, отцом, дедушкой, актером и игроком НФЛ и КФЛ. Пожалуйста, найдите минутку, чтобы вместе со мной вспомнить этого замечательного человека", – написал он.

Бывший менеджер актера Тимоти Бил отметил в источнике, что Бо Старр всегда с уважением относился к своей аудитории и особенно ценил поклонников франшизы "Хэллоуин". По его словам, сотрудничество с актером оставило положительные впечатления, и он сожалеет, что не имел больше возможностей работать вместе с ним.

Бо Старр родился 1 сентября 1944 года в Квинсе, штат Нью-Йорк. До начала актерской карьеры он занимался американским футболом: играл на позиции тайт-энд, был в тренировочном составе команды "Нью-Йорк Джетс", а также выступал в Канадской футбольной лиге.

Свою карьеру в индустрии развлечений Старр начал в конце 1970-х годов с участия в скетч-шоу Bizarre. В 1982 году он дебютировал в полнометражном кино в фильме Hanky Panky. В дальнейшем актер активно снимался как в кино, так и на телевидении, получая роли второго плана и характерных персонажей.

Наибольшую известность Бо Старру принесли роли в фильмах ужасов "Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса" (1988) и "Хэллоуин 5: Месть Майкла Майерса" (1989), где он сыграл шерифа Бена Микера. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в его карьере.

Кроме этого, актер появился в ленте Мартина Скорсезе "Славные парни" (1990), где исполнил роль отца главного героя Генри Хилла. Фильм получил широкую известность и стал одним из ключевых в его фильмографии, которая насчитывает десятки работ в различных жанрах – от драм и криминальных лент до комедий.

На телевидении он имел значительное количество гостевых ролей в популярных сериалах 1980–1990-х годов. Отдельное место в его карьере занимает канадский сериал "На юг", где он исполнил роль лейтенанта Гардинга Уэлша и появился в 66 эпизодах в 1994–1999 годах.

