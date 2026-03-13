Звезда 'Дневников вампира', которая поддерживает Украину, впервые стала мамой: что известно о муже Кэт Грэм

Американская актриса Кэт Грэм, наиболее известная аудитории по роли Бонни Беннет в сериале "Дневники вампира", родила первенца от своего мужа Брайанта Вуда. 36-летняя знаменитость, которая поддерживает украинцев во время большой войны, стала мамой мальчика.

Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Артистка опубликовала серию трогательных фото с малышом и уже даже рассекретила его имя.

"Добро пожаловать в этот мир, Просперо "Сперо" Ньема Вуд", – написала знаменитость.

Кэт Грэм попозировала на камеру в белом образе, акцентной деталью которого стала вязаная накидка на плечах. Новоиспеченная мама с искренней улыбкой на лице прижала к себе сына, а также показала щемящий кадр, где держит его крошечную руку.

Стоит отметить, что о беременности звезда "Дневников вампира" объявила в декабре 2025 года. Артистка поделилась с фанатами несколькими черно-белыми фото, на которых можно было хорошо рассмотреть ее округлый животик.

Что известно о муже селебрити

Брайант Вуд – бывший модель и бодибилдер, который сейчас является тренером по йоге. Он специализируется на различных практиках и помогает клиентам "осознать важность гармонии ума, тела и дыхания". Что интересно, Брайант Вуд был знаком с Кэт Грэм задолго до того, как между ними вспыхнули чувства. Они были друзьями и даже вместе основали компанию по оздоровительным услугам Modern Nirvana.

Однако со временем между актрисой и Брайаном Вудом пробежала искра. Пара долгое время скрывала свои отношения от публики, но в 2023 году решила нарушить молчание. Тогда влюбленные сыграли частную свадебную церемонию в Лос-Анджелесе и постепенно начали приоткрывать завесу личной жизни для фанатов.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, в 2024 году Кэт Грэм трогательно поддержала украинских детей, которым пришлось покинуть родные города из-за начала полномасштабной войны. Актриса встретилась с маленькими беженцами в Венгрии и даже выучила с ними совместный танец.

