Знакомые Канье Веста и Бьянки Цензори сообщили об их разрыве после двух лет брака: почему эпатажная пара смущала фанатов

Скандальный американский рэпер Канье Вест и его жена, эпатажная архитектор Бьянка Цензори, вероятно, разводятся. По словам инсайдеров, пара переживает черную полосу в отношениях после двух лет супружеской жизни.

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Об этом пишет TMZ. Несколько близких источников сообщили, что Вест и Цензори не скрывают своего развода, произошедшего несколько недель назад. Сейчас архитектор поехала в Австралию, чтобы провести время со своей семьей после разрыва отношений.

Хотя нет никаких сведений о том, что стало причиной разрыва или кто разорвал отношения, Канье якобы сообщил близким, что после разрыва с женой планирует жить в Токио. Рэпера неоднократно замечали, когда он летал в столицу Японии один.

Канье и Бьянка произвели настоящий фурор своим романом после того, как тайно связали себя узами брака в декабре 2022 года. После свадьбы Цензори стала постоянной спутницей Веста в выходах на публику, наслаждаясь всем – от публичных мероприятий до семейного времяпровождения с рэпером и его детьми.

Однако персона исполнителя изрядно смущала не только фанатов, но и родных архитектора – после знакомства с 47-летним Канье, девушка изменилась до неузнаваемости. Бьянка привлекала к себе много внимания благодаря дерзкому стилю, надевая прозрачные ткани на голое тело или появляясь перед папарацци без нижнего белья. По слухам, именно Вест заставлял 29-летнюю возлюбленную одеваться откровенно.

На старых фото девушка выглядит совсем иначе. Ранее Цензори была брюнеткой и даже напоминала экс-жену рэпера Ким Кардашьян.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Канье Веста после поездки в РФ обвинили в "пропаганде неполноценности" россиянок. Что он сделал – читайте в нашем материале.

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