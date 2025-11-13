Ziferblat номинировали как 'Икон стиля' Евровидения 2025 за костюмы, которые украинцы высмеивали в сети

Группа Ziferblat, которая достойно представила Украину на Евровидении 2025 и заняла 9 место в финале, попала в номинацию "Иконы стиля" песенного конкурса. Яркие костюмы артистов произвели незабываемое впечатление на еврофанов, поэтому они имеют все шансы одержать победу в этой категории, хотя и не все украинцы были в восторге от их одежды.

Конкуренцию украинскому коллективу составили дуэт из Албании Shkodra Elektronike, финская певица Эрика Викман и итальянский исполнитель Лучио Корси. Соответствующую информацию сообщили на сайте организаторов песенного конкурса Европейского вещательного союза (EBU). Поддержать представителей Украины можно в приложении Eurovision Song Contest.

Заметим, что Ziferblat вышли на сцену Евровидения 2025 в эффектных образах от отечественного дизайнера Ивана Фролова – основателя бренда FROLOV. Аутфиты Даниила Лещинского, Валентина Лещинского и Федора Ходакова соединили в себе элементы гламура, театральности и современной украинской айдентики. При создании образов дизайнер вдохновлялся эпохой 70-х.

Сценические костюмы Ziferblat произвели настоящий фурор среди иностранцев, а вот среди украинцев разгорались споры. Некоторые юзеры начали высмеивать луки артистов, в частности критиковали их яркие цвета, мол, мужская одежда должна выглядеть иначе. Тогда в сети появлялись хейтерские комментарии вроде: "Извините, но мне стыдно", "Эта мужская группа в таких образах будет представлять воюющую страну?".

Однако большому количеству украинцев все же понравились эффектные костюмы Ziferblat. Они подчеркнули, что луки выглядят стильно и впечатляюще: "Это невероятно", "Костюмы лучшие", "Вау".

