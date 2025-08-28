Представитель Украины на Евровидении 2025 назвал артиста, который может победить в следующем Нацотборе: он уже трижды пытался

Участник группы Ziferblat, которая достойно представила Украину на песенном конкурсе Евровидение 2025, Валентин Лещинский поделился, кто, по его мнению, мог бы выступить от нашей страны на международной арене в следующем году. По словам гитариста, одержать победу на Национальном отборе может Андрей Хайат, более известный аудитории под псевдонимом Khayat.

Видео дня

Музыкант считает, что его коллега по цеху проделал хорошую работу над развитием своего творчества, поэтому может покорить сердца мировой аудитории. Об этом он рассказал в подкасте "Звучить!".

"Я считаю, что Украину в следующем году мог бы представить Khayat. С той работой, которая проделана за это время, мне наиболее перспективным кажется Khayat. Опять же, он победитель по баллам от жюри (Нацотбора на Евровидение 2025. – Ред.)", – высказался артист.

В частности, как отметил Валентин Лещинский, важной составляющей успеха в рамках отечественного музыкального конкурса для исполнителя является хорошая фанбаза. Поэтому, по словам музыканта, певцы должны формировать хорошее "ядро поклонников" перед появлением на Нацотборе.

Что известно об Андрее Хайате

Khayat родился 3 апреля 1997 года в городе Знаменка Кировоградской области. Он окончил музыкальную школу по классу аккордеон, а высшее образование получил в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова по специальности "Английский и арабский языки". Певец дебютировал в индустрии отечественного шоу-бизнеса в 2018-м, выпустив трек "Девочка".

Khayat участвовал в девятом сезоне талант-шоу "Голос країни". Он оказался в команде Тины Кароль и дошел до финала, где занял третье место. В 2019 году артист впервые попробовал свои силы на Нацотборе. Он вышел на сцену с композицией Ever и занял пятое место в полуфинале. В том же году певец выпустил свой музыкальный альбом KHMIL.

В 2020 году Khayat снова стал участником Национального отбора на Евровидение с песней Call for Love. На этот раз он дошел до финала, однако получил серебро. В 2025-м артист стал одним из финалистов отечественного конкурса с треком Honor. Он получил 10 баллов от профессионального жюри, а вот от зрителей – 6. По этим результатам Khayat оказался на 4 месте.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что назван город, где состоится Евровидение 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!