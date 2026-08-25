Зибров показал редкое фото жены, которой посвятил хит "Марина, любов моя єдина": как изменилась муза народного артиста, которая с годами "расцветает"

Народный артист Украины Павел Зибров поделился редкой фотографией со своей женой Мариной в честь важной даты. 25 августа любимой знаменитости, которой он посвящает романтические композиции, исполнилось 67 лет.

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На личной странице в Instagram Зибров опубликовал совместное фото с Мариной, на котором на их лицах сияли теплые улыбки. Для праздничного снимка исполнитель выбрал сдержанный образ в черных и белых оттенках, а его избранница одела изысканное платье с объемными рукавами в горошек.

"Марина, Марина, любов моя єдина, Тебе шукав я довгих десять літ…" Вот так я пою о тебе уже 33 года. Моя любовь, моя дорогая Маринка, поздравляю тебя с днем рождения!", – обратился к супруге звезда украинской сцены в подписи к фото.

В трогательном поздравлении Павел Зибров совсем не скупился на эмоции. Прежде всего, артист поблагодарил родителей Марины за то, что они подарили ему женщину, которая стала спутницей его жизни, источником вдохновения, а также родила дочь Диану. Далее он осыпал любимую комплиментами.

"Ты невероятно красива – и не только внешне. В тебе есть та особая красота, которая с годами становится только сильнее. Ты талантливая, мудрая, добрая, искренняя, очень сильная и справедливая женщина. Я горжусь тобой и каждый день благодарю судьбу за то, что именно ты рядом со мной", – подчеркнул певец.

Зибров пожелал жене самого главного: крепкого здоровья, мира в Украине, душевного спокойствия и многих счастливых лет, наполненных любовью. А все остальное, по словам звезды, он сможет для нее приобрести.

История любви пары

Павел и Марина Зибровы познакомились на концерте, организованном для союза предпринимателей-промышленников. Там будущая жена артиста работала советником по внешнеэкономическим вопросам. Марина сразу привлекла внимание артиста, поэтому во время фуршета он оставил ей свой номер, написанный на календарике. Что интересно, сначала женщина хотела познакомить Павла Зиброва со своей подругой, но судьба распорядилась иначе.

Исполнитель пришел в гости к Марине с гитарой, как она и просила, а также принес курицу. Пока женщина занималась приготовлением блюд, ее подруга ушла, так что они остались с Зибровым наедине. Встреча переросла в первое свидание, а впоследствии — в страстные чувства.

Отношения нынешних супругов длились год. Как вспоминал Павел Зибров, тогда он был у Марины "на попечении", ведь в основном оставался в ее квартире и наслаждался тем, как возлюбленная заботится о нем. Однако в какой-то момент женщина захотела сделать их роман более серьезным, поэтому заговорила о браке. Сначала Зиброва пугала мысль об узаконивании отношений, учитывая болезненный опыт, однако уже через три дня после этого разговора, в день рождения Марины, они официально стали мужем и женой.

В феврале 1997 года у супругов родилась дочь Диана. Что интересно, разница в возрасте между девочкой и первенцем Марины Зибровой составляет 16 лет, однако женщина не побоялась пополнения в семье, ведь в молодости услышала соответствующее предсказание от гадалки.

"Когда мне было 25 лет, я пошла к гадалке. Все, что она говорила, сбылось. Она предсказала, что я выйду замуж за известного мужчину, причем даже видела, что у него будут усы! Упомянула о собственном доме и о поздней дочери. Поэтому в душе я была готова к таким переменам в жизни. Павел очень хотел ребенка. А когда любишь человека, готов ради него на все. Вот и я с радостью ждала нашу девочку. Роды были тяжелыми, я едва не умерла. Мне ввели наркоз, на который развился анафилактический шок. Но ради дочери я была готова на любые испытания", – поделилась возлюбленная певца.

Супруги вместе уже 33 года, и кажется, что со временем Марина Зиброва все больше "расцветает". Она выглядит удивительно молодо и не скрывает, что важную роль в этом играет косметология.

"Не скрываю, что делаю инъекции ботокса и процедуры подтяжки. Они не только помогают мне разгладить морщины, но и избавляют от приступов мигрени. Американские ученые заметили, что у женщин, которым вводили ботокс, мигрени прекращались. Препарат блокирует мышцы, которые спазмируют. А когда ботокс рассасывается, у меня снова появляются головные боли. Тогда я сама себе говорю: "Пора колоть!", – рассказывала Марина Зиброва.

Общаясь с журналистами в 2008 году, жена народного артиста не исключала, что в будущем может сделать пластическую операцию, однако при одном условии – ее внешность не должна кардинально измениться. Для Марины Зибровой всегда было важно после любых процедур видеть себя в зеркале.

"Натуральная красота дарена природой лишь немногим. Косметика, которой пользовались еще тысячи лет назад, позволяет скрыть некоторые недостатки. Знаете, я всегда недовольна собой, всегда себе не нравлюсь. Именно это заставляет искать более современные методы ухода за лицом. Мне повезло: моя близкая подруга – косметолог-дерматолог. Она знает меня с юности. Каждое воскресенье ко мне домой приезжает специалист-косметолог, чтобы провести необходимые процедуры. Они, как правило, длятся два часа", – поделилась женщина.

Привычка следить за своим внешним видом перешла от возлюбленной к Павлу Зиброву. Как рассказывала избранница артиста, он согласился на инъекции ботокса, чтобы убрать морщины с лица, и сменил стиль, после чего стал выглядеть значительно моложе.

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