Журнал Time назвал 13 самых выдающихся женщин 2025 года, которые делают мир лучше
Американский журнал Time объявил список самых выдающихся женщин 2025 года. Обладательницами почетного титула стали 13 лауреаток из совершенно разных сфер деятельности, среди которых оказались как известные звезды, так и правозащитницы и ученые.
Как отметили на сайте издания, вошедшие в перечень женщины "работают над созданием лучшего и более равноправного мира". По словам редактора Time Люси Фельдман, лауреатки смогли не только выявить общественно важные проблемы, но и пообещали помочь их решить.
"Вызовов много: от гендерного насилия и нападений на права женщин до опасностей, связанных с нестабильным климатом. Но везде, где есть эти угрозы, есть и лидеры, которые стремятся к изменениям. 13 женщин из нынешнего списка по-своему работают над созданием лучшего, более справедливого мира. В этом году мы чествуем женщин, которые определили проблему и пообещали стать частью ее решения", – отметила редактор.
В список самых выдающихся женщин в 2025 году попала австралийская актриса Николь Кидман. В 2017-ом знаменитость дала обещание, что каждые 18 месяцев будет сотрудничать хотя бы с одним режиссером-женщиной. С этого момента она присоединилась к 19 проектам, созданным представительницами женского пола.
Почетный титул получила и 72-летняя француженка Жизель Пелико, которая стала жертвой насилия со стороны своего мужа. Она решила отказаться от законного права на анонимность и стала символом надежды для всех людей, переживших изнасилование, и открыто выступила за изменения в обществе.
Лауреаткой стала и американская активистка Аманда Зуравски. Она подала иск против штата Техас. Дело в том, что при вынашивании ребенка у женщины возникли серьезные осложнения, которые угрожали ее жизни, поэтому она хотела сделать аборт. Однако в Техасе такое прерывание беременности запрещено. С этого момента Зуравски стала важной фигурой в движении в защиту репродуктивных прав.
Самые выдающиеся женщины года по версии Time:
Актриса и продюсер – Николь Кидман
Баскетболистка – А'я Уилсон
Олимпийская гимнастка – Джордан Чайлз
Певица – Laufey
Актриса – Анна Савай
Актриса – Оливия Манн
Активиста – Аманда Зуровский
Активиста – Фата Балдех
Активиста – Ракель Уиллс
Активиста – Жизель Пелико
Бизнесвумен – Лора Моди
Бизнесвумен – Клер Бабино-Фонтенот
Биолог – Пурнима Дэви Барман
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