Пробивают колеса и нецензурно оскорбляют украинцев: Бужинская назвала курортную страну, где царят пророссийские настроения и завидуют беженцам

Украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала о сложностях жизни в Болгарии, где, по ее словам, до сих пор сильны пророссийские настроения. Артистка призналась, что украинцы там сталкиваются с откровенной агрессией и дискриминацией – от порчи машин до оскорблений прямо на улице.

В интервью журналистке Маричке Падалко Бужинская отметила, что многие представители старшего поколения в Болгарии ностальгируют по советским временам и открыто поддерживают Россию.

"Нас не любят там. Там поддерживают Россию. Потому что с коммунистических времен Болгарию считали еще одной республикой. Люди старшего поколения живут с советской ностальгией и они ее поддерживают. Они украинцам портят машины. Могут просто пойти и спустить колесо, сорвать номера", – поделилась артистка.

Артистка уточнила, что знание болгарского языка также не спасает от агрессии. Хотя она выучила его почти автоматически, общаясь дома с мужем-болгарином, и даже выступала в парламенте Болгарии с речами, местные все равно воспринимают ее враждебно, позволяя себе выругаться на незнакомого человека.

Певица отметила, что ощущение враждебности усилилось после начала полномасштабной войны, когда украинцы массово переехали в Болгарию. По ее словам, местных поразило, что беженцы приехали не в нищете, а с хорошими автомобилями и высоким уровнем образования. Это вызвало ревность и зависть, в частности среди женщин.

"Во многих направлениях украинцы имеют более высокий уровень. Например, бьюти-индустрия. Наши девушки многому научили иностранок. И для многих был шок, потому что украинки красивые. И ребята за рубежом, как увидели наших девушек, которые и хорошо выглядят, и готовят, и имеют два высших образования, и сексуальные, и умные, и с ними есть о чем поговорить, и языки знают, – они начали жениться. А это такая ревность началась, и недолюбливание украинок в этом смысле", – рассказала Бужинская.

Она также вспомнила, как еще в 2014 году, выходя замуж в Софии, почувствовала к себе негативное отношение болгарок. Некоторые женщины откровенно высказывали возмущение ее мужу, мол, "почему он взял иностранку".

