'Здесь мне 19 лет': Лилия Ребрик удивила фанов архивным фото с натуральным цветом волос

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решила показать поклонникам свое архивное фото 23-летней давности. На нем юная красавица позирует с натуральным цветом волос. Как оказалось, знаменитость не всегда была блондинкой.

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Снимком Ребрик поделилась в своих InstaStories, когда один из подписчиков поинтересовался, какой у звезды естественный цвет волос. Для многих фанов стало настоящей неожиданностью, что в юности ведущая была брюнеткой.

На обнародованном фото Ребрик позирует с темными длинными локонами. Она широко улыбается и игриво смотрит в кадр. Артистка одета в черную обтягивающую майку с глубоким декольте. Отличался в юности у знаменитости и макияж – сейчас она отдает предпочтение более пастельному мейкапу, а не такому темному и насыщенному, как на снимке.

"Вот. Мне здесь 19 лет", – подписала кадр Ребрик.

Сейчас Ребрик трудно представить с темными волосами. Впрочем, она не только одна из самых популярных блондинок отечественного шоу-бизнеса, которая достигла больших высот в телевизионной карьере, но и счастливая жена и мама. Со своим супругом – известным хореографом Андреем Диким – звезда познакомилась на проекте "Танцы со звездами", где была одной из участниц и танцевала в паре с будущим избранником.

Ребрик также решила вспомнить историю любви с танцором и показать архивное фото со свадьбы, которая состоялась в декабре 2011 года.

"До "Танцев со звездами" мы были лишь заочно знакомы: я вела большой турнир по бальным танцам, который организовывал Андрей Дикий. Кто бы мог подумать, что через год мы будем в паре танцевать на проекте "Танцы со звездами", а через два – станем парой и в жизни", – поделилась Ребрик.

Сейчас звездная пара воспитывает двоих дочерей – 11-летнюю Диану и пятилетнюю Полину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Ребрик столкнулась с жестким хейтом в соцсетях. Артистка опубликовала запись прямого эфира, в котором, как показалось многим интернет-пользователям, она выглядит "болезненной" и "старой". В частности, не понравились критикам слишком темные и большие синяки под глазами знаменитости. Ведущая ответила хейтерам.

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