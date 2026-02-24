Заслуженная артистка Украины с русскими корнями: умерла звезда фильма 'Белый Бим Черное ухо' Ирина Шевчук

24 февраля умерла заслуженная артистка Украины Ирина Шевчук, которая имела российские корни и довольно немалую часть жизни провела в стране-агрессоре. Сердце звезды фильма "Белый Бим Черное ухо" остановилось в возрасте 74 лет из-за редкой формы злокачественной опухоли – лимфомы головного мозга.

Она боролась со сложной болезнью около трех лет, однако выздороветь так и не смогла. Как отмечают росмедиа, трагическую новость сообщила дочь актрисы в своих социальных сетях.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в городе Мурманск, РФ. По отцовской линии актриса имела казацкие корни, а вот ее мама была из семьи русских, которые жили в Киеве. В возрасте 11 лет она вместе с семьей переехала в столицу Украины, где закончила получать среднее образование.

Во время учебы в 10 классе Ирина Шевчук сделала первый шаг в индустрии кино, снявшись в картине "Ну и молодежь!", после чего решила связать свою жизнь с актерством. Сначала она готовилась поступить в Киевский театральный институт, однако смогла пройти отбор во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, поэтому поехала на учебу в Москву. После получения высшего образования в 1972 году Шевчук вернулась в Киев и стала актрисой Киевской киностудии имени А. П. Довженко, а уже с 1983-го работала в штате киностудии имени М. Горького.

Первую узнаваемость артистке принесла роль Риты Осяниной в фильме "А зори здесь тихие...". Окончательно закрепиться в индустрии кино Шевчук смогла, воплотившись в роль Даши в российском проекте "Белый Бим Черное ухо". Лента раскрывает историю шотландского сеттера, которого забирает домой писатель и участник немецко-советской войны Иван Иванович. Мужчина очень хорошо относился к своему четвероногому любимцу, однако когда попал в больницу, песик оказался один на улице. Он пытался найти своего хозяина, но, к сожалению, наткнулся на непорядочных людей, из-за чего оказался в приюте. После выхода из больницы Иван Иванович нашел своего пса уже мертвым.

Довольно часто Ирина Шевчук становилась звездой украинских кинокартин. Среди самых известных проектов с ее участием: "Абитуриентка", "Марина", "Быть братом", "Побег из тюрьмы", "Право на любовь", "Ералашный рейс" и другие.

