Беспорядок, лекарства и брошенное свидетельство о браке: как сейчас выглядит конфискованный дом предательницы Повалий

Высший антикоррупционный суд Украины наказал певицу-предательницу Таисию Повалий за поддержку кровавого режима Кремля и взыскал в собственность государства ее имущество, в частности, имение в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Впервые после принятия решения журналистам позволили попасть в дом, в котором сейчас вместо роскоши царит беспорядок – на полу разбросаны вещи, двор неубран, а большие плакаты с лицом предательницы понемногу падают со стен.

Видео дня

Такой хаос в недвижимости дает понять, что владельцы бежали оттуда в большой спешке, поэтому даже оставили некоторые документы. Конфискованный дом путинистки показали журналисты ТСН.

Таисия Повалий была владелицей имения под Киевом площадью 440 квадратных метров и 8 соток земли. В доме исполнительница хранила много памятных для себя вещей, среди которых диски с песнями, награды за творческие достижения, музыкальные инструменты и семейные фото. В интерьере прослеживается, что запроданка имела большое эго, поскольку везде развешивала картины со своим изображением, и даже лепила свои портреты на элементы декора.

Не обошлось и без упоминаний о политическом прошлом певицы, ведь в доме журналисты нашли синий свитер с логотипом запрещенной сейчас Партии Регионов беглого президента Виктора Януковича. Хранила у себя запроданка и брошюру о деятельности экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя, которого подозревают в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и разжигании межрелигиозной вражды.

На столах в недвижимости разбросано много лекарств и документов, из которых наибольшее внимание привлекает один – свидетельство о браке Таисии Повалий и Игоря Лихуты. Не менее неопрятный вид имеет и территория за пределами основного дома. Во дворе разбросан мусор, стоят мешки, а бассейн и бильярдная давно запылились, потому что ими никто не пользуется.

Таисия Повалий уже не сможет вернуться в имение, даже если проявит сильное желание, ведь оно перешло в управление Фонда государственного имущества.

"Есть такой замечательный украинский коллектив "Один в каное". И там у Иры Швайдак есть такие слова: "Справа в тому, що в мене немає дому. І за правилом доброго тону, як за правилом доброго ременя, я згадаю з якого я племені". Так вот, мне кажется, что дома у вас здесь больше нет. Государство Украина может его предоставить в виде места ограничения свободы – посидеть подумать в СИЗО. А этот дом конфискован. Деньги с его реализации пойдут на поддержку Сил обороны Украины", – сказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха.

Что известно о конфискации имущества предательницы

В 2024 году ВАКС взыскал имущество певицы в доход страны на фоне уголовного производства о государственной измене. В рамках закона "О санкциях" у Повалий конфисковали автомобиль BMW; 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9, 3095 га; жилой дом площадью 442,8 кв. м.; домовладение площадью 101 кв.м. Кроме того ее лишили прав на музыку и текст к 9 произведениям.

Однако такое развитие событий отнюдь не удовлетворило сына запроданки Дениса Повалия. Он подал апелляцию о конфискации имущества семьи и заявлял, что готов пойти на все, чтобы отстоять свою позицию. Сына предательницы не останавливало даже то, что адвокат оценивал его шанс на победу лишь в 3%.

В конце концов решение Дениса Повалия судиться с государством ничего не изменило. Дом путинистки под Киевом конфисковали, на что ее сын уже успел пожаловаться в Instagram.

"Друзья, после отклоненных апелляций, наш дом окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая ухаживала за животными, на улицу. Даже не позволили собрать личные вещи", – выдал сын предательницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!